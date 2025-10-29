Παρουσιάζεται η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) “Παράλιο Μέτωπο”

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Γυμνάσιο Κάτω Αχαΐας.
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος “Δυτική Ελλάδα”,όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, "διοργανώνει εκδήλωση την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 18.00, για την παρουσίαση της Ολοκληρωμένης
Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) “Παράλιο Μέτωπο”, που περιλαμβάνει τους Δήμους: Δυτικής Αχαΐας, Ανδραβίδας – Κυλλήνης, Πηνειού".
Το πρόγραμμα
18:00 – 18:30 Προσέλευση
18:50 – 19:00 Στρατηγικές Εδαφικής Ανάπτυξης
Μαρίνα Κουτσούρη
Προϊσταμένη Μονάδας Γ’ Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εφαρμογής των Στρατηγικών
Εδαφικής Ανάπτυξης
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού των Περιφερειακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΠεΠ)
19:00 – 19:15 Στρατηγική ΟΧΕ «Παράλιο Μέτωπο Αχαΐας & Ηλείας»: Σχεδιασμός – Διαβούλευση Στρατηγικής
Δημήτρης Άσπρος
Διευθύνων Σύμβουλος DATA C
19:15 – 19:30 Στρατηγική ΟΧΕ «Παράλιο Μέτωπο Αχαΐας & Ηλείας»: Στρατηγική και Παρεμβάσεις
Γλυκερία Κατηφόρη
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα»
19:30 – 20:15 Παρεμβάσεις Δικαιούχων της Στρατηγικής ΟΧΕ
Δήμος Δυτικής Αχαΐας – Γρηγόρης Αλεξόπουλος, Δήμαρχος
Δήμος Ανδραβίδας Κυλλήνης – Ιωάννης Λέντζας, Δήμαρχος
Δήμος Πηνειού – Αλέξιος Καστρινός, Δήμαρχος
20:15 – 21:00 Ανοιχτή Συζήτηση
