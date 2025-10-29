Παρουσιάζεται η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) “Παράλιο Μέτωπο”

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Γυμνάσιο Κάτω Αχαΐας.

Μαρίνα Κουτσούρη Προϊσταμένη Μονάδας Γ’ Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εφαρμογής των Στρατηγικών Εδαφικής Ανάπτυξης Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού των Περιφερειακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΠεΠ)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος “Δυτική Ελλάδα”,όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, "διοργανώνει εκδήλωση την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 18.00, για την παρουσίαση της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) “Παράλιο Μέτωπο”, που περιλαμβάνει τους Δήμους: Δυτικής Αχαΐας, Ανδραβίδας – Κυλλήνης, Πηνειού". Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Γυμνάσιο Κάτω Αχαΐας.

