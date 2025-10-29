Δανάη Μπάρκα: Παντρεύεται πριν το Πάσχα;

Δεν έχει περάσει πολύς καιρός που αποκλαύφθηκε ότι η Δανάη Μπάρκα διανύει ίσως την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της στο πλευρό του νέου της συντρόφου, ενός γοητευτικού 35χρονου επιχειρηματία με αλυσίδα εστιατορίων στη Θεσσαλονίκη και στη Σέριφο.

Και όπως όλα δείχνουν, μακριά από την τηλεόραση, η Δανάη έχει ξαναγίνει παιδί κοντά σε αυτόν τον άνθρωπο που εδώ και 6 μήνες της έχει αλλάξει την ζωή, της έχει χαρίσει την αγάπη, την ηρεμία και την απόλυτη ευτυχία. Οι δυο τους μαζί απολαμβάνουν την ζωή, τον έρωτα και μακρινές εκδρομές μακριά από όλους και όλα…

