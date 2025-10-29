Ρεύμα: Ακριβαίνουν τα πράσινα τιμολόγια- Ποια κερδίζουν έδαφος

Νέος γύρος αυξήσεων αναμένεται για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος, των οποίων η τιμή αναμένεται να ανέβει εκ νέου από την 1η Νοεμβρίου. Την ίδια στιγμή τα μπλε τιμολόγια με τα σταθερά προγράμματα για ένα χρόνο 18 μήνες ή 2 χρόνια, να εξελίσσονται σε φαβορί για τους καταναλωτές που αναζητούν ασφάλεια στις τιμές.

Η τάση αυτή επιβεβαιώνει την αναδιάταξη του ενεργειακού χάρτη στη λιανική αγορά ρεύματος, καθώς η αβεβαιότητα για το χειμώνα και οι αυξημένες τιμές χονδρικής ωθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε πιο σταθερές επιλογές, σύμφωνα με το imerisia.gr

Ανοδικές τάσεις στα πράσινα τιμολόγια

Η χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος τον Οκτώβριο παρουσίασε νέα αύξηση 20%, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 111,47 ευρώ/μεγαβατώρα για τις πρώτες 29 μέρες του μήνα. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη ανοδική μεταβολή, μετά την αύξηση 26% που είχε καταγραφεί τον Σεπτέμβριο.

Τον προηγούμενο μήνα, οι πάροχοι είχαν καταφέρει να περιορίσουν τις ανατιμήσεις στα πράσινα τιμολόγια, απορροφώντας μέρος του κόστους και κρατώντας τις αυξήσεις κοντά στο 12%. Ωστόσο, αυτή η πολιτική φαίνεται πλέον δύσκολο να συνεχιστεί, καθώς οι πιέσεις της χονδρικής είναι έντονες και οι τιμές ενέργειας ανεβαίνουν σταθερά ενόψει χειμώνα.

Αν και εκτιμάται ότι ΔΕΗ και Protergia, που καλύπτουν σχεδόν το 80% των οικιακών συμβολαίων, θα προσπαθήσουν να συγκρατήσουν τις ανατιμήσεις, η πραγματικότητα δείχνει ότι η εποχή των «πράσινων» τιμολογίων κάτω από τα 15 λεπτά/κιλοβατώρα φτάνει στο τέλος της. Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, ενώ τον προηγούμενο μήνα τρεις εταιρείες προσέφεραν τιμές κάτω από αυτό το όριο, για τον Νοέμβριο αναμένεται να παραμείνουν το πολύ δύο.

Από τα πράσινα στα μπλε -Τι συμβαίνει με τα κίτρινα

Παρότι τα πράσινα τιμολόγια εξακολουθούν να καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς – περίπου 65% των καταναλωτών – ο αριθμός τους μειώνεται με σταθερό ρυθμό. Από τα 4,3 εκατομμύρια νοικοκυριά που τα είχαν επιλέξει στα τέλη του 2023, οι συνδρομητές έχουν μειωθεί κατά 500.000 μέσα σε έξι μήνες, φτάνοντας τα 3,8 εκατομμύρια.

Το Υπουργείο Ενέργειας παρακολουθεί στενά την εξέλιξη και, σύμφωνα με πληροφορίες, θα πιέσει και αυτόν τον μήνα τους παρόχους να δείξουν αυτοσυγκράτηση, προκειμένου να αποφευχθούν υπερβολικές αυξήσεις. Ωστόσο, όσο η χονδρεμπορική παραμένει υψηλή, η δυνατότητα αυτή φαίνεται περιορισμένη.

Την ίδια στιγμή, οι καταναλωτές στρέφονται μαζικά στα μπλε σταθερά τιμολόγια, τα οποία εξασφαλίζουν προκαθορισμένη τιμή για διάστημα ενός ή και δύο ετών. Σε περιβάλλον αβεβαιότητας, η σταθερότητα αυτή λειτουργεί ως «δίχτυ ασφαλείας» για τα νοικοκυριά που δεν θέλουν να δουν απρόβλεπτες χρεώσεις.

Χαρακτηριστικό είναι ότι, ενώ η τιμή στα πράσινα τιμολόγια αυξάνεται πάνω από τα 15 λεπτά/κιλοβατώρα, οι ίδιοι πάροχοι προσφέρουν πάνω από 50% χαμηλότερες τιμές στα μπλε τιμολόγια που διαθέτουν στη αγορά. Ειδικότερα επτά στους εννέα παρόχους διαθέτουν μπλε τιμολόγια κάτω από τα 10 λεπτά/κιλοβατώρα. Το ενδιαφέρον για αυτά τα προγράμματα έχει εκτοξευθεί, καθώς προσφέρουν όχι μόνο προβλεψιμότητα αλλά και σημαντική εξοικονόμηση σε σχέση με τις κυμαινόμενες χρεώσεις. Η στρατηγική αυτή εξυπηρετεί και τους ίδιους τους παρόχους, που με τα σταθερά συμβόλαια «κλειδώνουν» τους πελάτες τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μειώνοντας τα κόστη προσέλκυσης νέων συνδρομητών.

Σήμερα στην αγορά, προσφέρονται τα εξής μπλε τιμολόγια κάτω των 10 λεπτών:

Zenith Power Home Secure: 12μηνης διάρκειας με 8,8 λεπτά/κιλοβατώρα και πάγιο 9,90 ευρώ.

Elinoil Power On: 12μηνης διάρκειας με 9,39 λεπτά/κιλοβατώρα και 9,90 πάγιο, ή 11,39 λεπτά/κιλοβατώρα και 4,90 ευρώ πάγιο.

Elinoil Power On: 18 μηνης διάρκειας με 9,19 λεπτά/κιλοβατώρα και 9,90 πάγιο, ή 11,19 λεπτά/κιλοβατώρα και 4,90 ευρώ πάγιο.

Elinoil Power On: 24μηνης διάρκειας, με 8,99 λεπτά/κιλοβατώρα και 9,90 πάγιο ή 10,99 λεπτά/κιλοβατώρα και 4,90 πάγιο

ΗΡΩΝ Blue Generous Max Home: 18μηνης διάρκειας με 9,45 λεπτά/κιλοβατώρα και 9,90 ευρώ πάγιο

Elpedison Reward Ultra: 12μηνης διάρκειας με 9,80 λεπτά/κιλοβατώρα και 9,90 ευρώ πάγιο

NRG Fixed on Time: 12μηνης διάρκειας με 9,90 λεπτά/κιλοβατώρα και 9,90 ευρώ πάγιο

Protergia Value Secure: 12μηνης διάρκειας με 9,90 λεπτά/κιλοβατώρα και 9,90 ευρώ πάγιο

Volton Blue Flat: 12μηνης διάρκειας με 9,90 λεπτά/κιλοβατώρα και 9,90 ευρώ πάγιο

Νέα γενιά προγραμμάτων

Παράλληλα, η ΔΕΗ και η Protergia έχουν λανσάρει νέα προγράμματα σταθερής μηνιαίας χρέωσης – τα MyHome Plan και Picasso – τα οποία δίνουν στους καταναλωτές τη δυνατότητα να πληρώνουν σταθερό ποσό κάθε μήνα για προκαθορισμένη κατανάλωση. Εφόσον το όριο ξεπεραστεί, η διαφορά υπολογίζεται εκ των υστέρων στην εκκαθάριση.

Τα προγράμματα αυτά προωθούνται ως μπλε, ωστόσο αναμένεται ρύθμιση από τη ΡΑΑΕΥ που θα τα κατατάξει σε νέα κατηγορία, πιθανότατα με διαφορετικό «χρώμα».

Όσον αφορά στα κίτρινα τιμολόγια όλο και λιγότερα προωθούνται από τις εταιρείες. Αν και στο παρελθόν θεωρούνταν τα πιο φθηνά της αγοράς, πλέον οι τιμές τους έχουν σχεδόν εξισωθεί με τις τιμές στα πράσινα.

Το φθηνότερο κίτρινο πρόγραμμα παραμένει το Protergia Value Deal On Time, στα 9 λ./kWh με πάγιο 5 ευρώ, ενώ ακολουθούν το MyHome4All της ΔΕΗ (11,6 λ./kWh έως 500 kWh και 15,82 λ./kWh για υψηλότερη κατανάλωση) και το Elpedison Power Saver (12 λ./kWh με πάγιο 7,9 €). Τα υπόλοιπα προγράμματα της κατηγορίας κινούνται στα 15–16 λεπτά/κιλοβατώρα, χάνοντας πλήρως το πλεονέκτημα της φθηνότερης επιλογής.