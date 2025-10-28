Τζαμάικα: Συναγερμός για τον τυφώνα Melissa τον ισχυρότερο στην ιστορία της χώρας - Τρεις νεκροί

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται στην Τζαμάικα όπου αναμένεται να χτυπήσει ο τυφώνας Melissa, ο ισχυρότερος στην ιστορία της χώρας, απειλώντας να προκαλέσει καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις. Τρεις μέχρι τώρα οι νεκροί.

Συνοδευόμενος από ανέμους των οποίων η ταχύτητα φθάνει τα 280 χλμ/ώρα, ο τυφώνας Melissa κατατάσσεται στην Κατηγορία 5 – στο ανώτατο επίπεδο της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμσον – και αναμένεται να πλήξει σήμερα την Τζαμάικα.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών για τον τυφώνα. Ενας άνδρας παρασύρθηκε από ορμητικά νερά ενώ προσπαθούσε να καθαρίσει φρεάτια, ένας άλλος τραυματίστηκε θανάσιμα από πτώση δέντρου, και ένας τρίτος υπέκυψε στα τραύματά του μετά από ατύχημα σε προσπάθεια στερέωσης της στέγης του σπιτιού του.

Ο πρωθυπουργός Άντριου Χόλνες προειδοποίησε για τον κίνδυνο πρόκλησης σημαντικών καταστροφών, ιδίως στο δυτικό τμήμα της χώρας. «Δεν νομίζω ότι καμία υποδομή σε αυτήν την περιοχή μπορεί να αντέξει έναν κυκλώνα Κατηγορίας 5, επομένως ενδέχεται να υπάρξουν σημαντικές καταστροφές», είπε στο CNN, προτρέποντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε επαγρύπνηση για να προστατεύσουν τις οικογένειές τους, εκκενώνοντας περιοχές που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο.

Ωστόσο, πολλοί κάτοικοι αψηφούν τις οδηγίες των αρχών και δεν εγκαταλείπουν τις εστίες τους. «Απλώς δεν θέλω να φύγω», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) η Τζένιφερ Ραμντάιαλ, η οποία ασχολείται με την αλιεία στο Πορτ Ρόιαλ, μια μικρή ιστορική πόλη κοντά στην πρωτεύουσα Κίνγκστον.

Δείτε live εικόνα από το Κίνγκστον