Μελίσσα: Ο ισχυρότερος τυφώνας των τελευταίων δεκαετιών απειλεί Τζαμάικα και Κούβα

Ο τυφώνας Μελίσσα ενισχύθηκε τη Δευτέρα (27/10) σε Κατηγορία 5, καθώς πλησίαζε την Τζαμάικα, απειλώντας με καταστροφικές πλημμύρες, κατολισθήσεις και εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες και υποδομές.

Οι Αρχές προειδοποιούν για έναν από τους πιο επικίνδυνους κυκλώνες που έχουν πλήξει ποτέ την Καραϊβική.

Ο τυφώνας Μελίσσα, που κινείται αργά προς τα δυτικά με ταχύτητα μόλις 3 μιλίων την ώρα, συνοδεύεται από ανέμους που φτάνουν τα 160 μίλια την ώρα, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ. Αναμένεται να πλήξει απευθείας την Τζαμάικα από το βράδυ της Δευτέρας έως την Τρίτη και να συνεχίσει την πορεία της προς τη νοτιοανατολική Κούβα και τις Μπαχάμες μέχρι την Τετάρτη.

Η μετεωρολόγος του CBS News, Νίκι Νόλαν, υπογράμμισε ότι «οι καταστροφικοί άνεμοι, η ανύψωση της θάλασσας και οι πλημμύρες θα επιδεινωθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας στην Τζαμάικα». Οι Αρχές έχουν ήδη σημάνει συναγερμό, ενώ ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Διαχείρισης Καταστροφών, Ντέσμοντ ΜακΚένζι, προειδοποίησε: «Θέλω να καλέσω όλους τους Τζαμαϊκανούς να πάρουν την κατάσταση στα σοβαρά. Μην ρισκάρετε με τη Μελίσσα».