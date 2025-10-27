Νεκτάριος Φαρμάκης: «Τα διδάγματα του ΄40 είναι μπροστά μας»

«Ας δούμε τα μηνύματα της ιστορίας μας, ας αφουγκραστούμε τις ανάγκες, ας μετατρέψουμε την επέτειο σε φάρο πορείας, για το σήμερα και το αύριο» αναφέρει ο Περιφερειάρχης.

Στο μήνυμά του για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, αναφέρει τα εξής:

«Η 28η Οκτωβρίου 1940 δεν είναι μόνο μία ιστορική αναφορά, αλλά ένας πυλώνας της εθνικής μας αυτογνωσίας. Ήταν η στιγμή που όλοι οι Έλληνες όρθωσαν το ανάστημά τους στον ολοκληρωτισμό και ξεπερνώντας την λογική της ισχύος, μετέτρεψαν ένα «ΟΧΙ» σε αιώνια δήλωση ανθρώπινης αξιοπρέπειας και θέλησης για ελευθερία.

Η δική μας γενιά σήμερα, δεν πολεμάει σε παγωμένα βουνά και σε χαρακώματα, δεν χρειάζεται να χύσει ποτάμια αίματος. Βρίσκεται όμως απέναντι σε εσωτερικές και εξωτερικές προκλήσεις που ενέχουν τους ίδιους ακριβώς κινδύνους για την ελευθερία και τη δημοκρατία, ακόμα και για την εθνική μας υπόσταση.

Τα διδάγματα της γενιάς του ’40 είναι μπροστά μας και μας καλούν να θυμηθούμε ότι η ενότητά μας, αποτελεί την καλύτερη άμυνα για την απόκρουση κάθε κινδύνου και κάθε ορατού και αόρατου «εισβολέα». Μας καλούν να θυμηθούμε ότι η κοινωνική ευθύνη και η αλληλεγγύη, αποτελούν το κράμα που κάνουν έναν λαό να μην λυγίζει, ακόμα και τις πιο δύσκολες ώρες.

Η Δυτική Ελλάδα είναι ένας τόπος ποτισμένος με αίμα και δάκρυ για τη λευτεριά των Ελλήνων και ένας τόπος ταυτισμένος με τα ιδεώδη της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών, αλλά και του αγώνα για τα δίκαια της έθνους μας.

Ας δούμε τα μηνύματα της ιστορίας μας, ας αφουγκραστούμε τις ανάγκες, ας μετατρέψουμε την επέτειο σε φάρο πορείας, για το σήμερα και το αύριο.

Χρόνια Πολλά!»