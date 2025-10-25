Ο Τραμπ αποκλείει συνάντηση με Πούτιν χωρίς συμφωνία για Ουκρανία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε μια σύντομη συνάντηση με τον εμίρη και τον πρωθυπουργό του Κατάρ πάνω στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, κατά τη διάρκεια στάσης για ανεφοδιασμό στο ταξίδι του προς τη Μαλαισία για περιφερειακή σύνοδο κορυφής, όπως ανέφερε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Από τη Ντόχα, ο Τραμπ εκμεταλλεύτηκε τη σύντομη παρουσία του για να απορρίψει, εκ νέου, τη δυνατότητα τετ α τετ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, αφού ο Ρώσος πρόεδρος δεν φαίνεται να το επιδιώκει άμεσα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο 25.10.2025 ότι δεν σκοπεύει να συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν έως ότου θεωρήσει ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία για την εξασφάλιση της ειρήνης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

«Πρέπει να ξέρουμε ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία, δεν πρόκειται να σπαταλήσω τον χρόνο μου», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στην Ντόχα σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, αναφέρθηκε και στη συνέχεια της εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή και δήλωσε ότι οι προσπάθειες για τη σταθεροποίηση της Γάζας προχωρούν και ότι σύντομα θα αναπτυχθεί μια διεθνής δύναμη, μετά από συνάντησή του με τον Εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ-Θάνι, κατά τη διάρκεια στάσης ανεφοδιασμού στη Ντόχα.

«Αυτό θα πρέπει να είναι μια διαρκής ειρήνη», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, όταν ρωτήθηκε για την κατάσταση στη Γάζα.

Ακόμη, πρόσθεσε ότι το Κατάρ είναι διατεθειμένο να συμβάλει με ειρηνευτικές δυνάμεις, εάν χρειαστεί, και το επαίνεσε ως σπουδαίο σύμμαχο και βασικό παράγοντα για τη σταθερότητα στην περιοχή.

Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι συγκεντρώνουν απόψεις σχετικά με ένα πιθανό ψήφισμα του ΟΗΕ ή μια διεθνή συμφωνία που θα εγκρίνει την ανάπτυξη μιας πολυεθνικής δύναμης στη Γάζα, και ότι το θέμα θα συζητηθεί στο Κατάρ.

«Πολλές από τις χώρες που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν με κάποιο τρόπο -είτε οικονομικά, είτε με προσωπικό, είτε και με τα δύο- θα χρειαστούν το χρειαστούν αυτό (ένα ψήφισμα του ΟΗΕ ή μια διεθνή συμφωνία), επειδή οι εσωτερικοί τους νόμοι το απαιτούν», δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους που ταξίδευαν μαζί του με το αεροπλάνο από το Ισραήλ προς το Κατάρ, καθ’ οδόν προς την Ασία.

«Έχουμε ολόκληρη ομάδα που εργάζεται πάνω στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας», πρόσθεσε.

Bloomberg: Οι κυρώσεις Τραμπ φαίνεται να συρρικνώνουν τα έσοδα της Ρωσίας από το πετρέλαιο

Όταν οι ΗΠΑ επέβαλαν τις πρώτες σημαντικές κυρώσεις στη ρωσική πετρελαϊκή βιομηχανία μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, η αγορά πετρελαίου βυθίστηκε για λίγο στο χάος. Στην Ινδία, μια σημαντική αγορά για το ρωσικό πετρέλαιο, δήλωσαν ότι θα σταματήσουν τις αγορές, ενώ πανικός επικράτησε και στην Κίνα, με τις τιμές πετρελαίου σημείωσαν άνοδο 6%, αναφέρει το Bloomberg.

Τώρα όμως που η κατάσταση αρχίζει να ηρεμεί, αναφέρει το δημοσίευμα, αρχίζει να διαμορφώνεται μια πιο περίπλοκη κατάσταση, στην οποία οι ΗΠΑ έχουν χρησιμοποιήσει την επιρροή τους για να βλάψουν τη Μόσχα, χωρίς να μηδενίσουν την εξαγωγή πετρελαίου της Ρωσίας.

Οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στους δύο μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου της Ρωσίας, Rosneft και Lukoil, την Τετάρτη 22.10.2025 και παράλληλα προειδοποίησαν ότι ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα μπορούσαν να αποκλειστούν από το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα -το οποίο είναι κρίσιμο για τις εταιρείες που εξαρτώνται από το δολάριο για να λειτουργούν σε άλλες αγορές πετρελαίου – εάν συνεχίσουν τη συνεργασία με τους δύο ρωσικούς γίγαντες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ελπίζει μέσα από τα μέτρα αυτά να ασκηθεί πίεση στη Μόσχα και να φέρουν τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να δοθεί ένα τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Υπενθυμίζεται ότι εκκρεμεί ακόμη η απόφαση για τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη Βουδαπέστη που όπως είπε ο αμερικανός πρόεδρος, δεν θα γίνει καθώς δεν βλέπει κάποια αλλαγή στάσης από τον Ρώσο ομόλογό του και θα ήταν χάσιμο χρόνου.

Από την άλλη, ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε δηλώσεις του είχε αναφέρει πως το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ, να παγώσει ο πόλεμος στην γραμμή μάχης όπως είναι τώρα και να ξεκινήσουν οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις θα τον έβρισκε σύμφωνο.