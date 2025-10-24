GNTM: Σοκαριστική πτώση παίκτριας στη φωτογράφιση

Από μία σοκαριστική πτώση σημαδεύτηκε η προσπάθεια της Ειρήνης κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας αποχώρησης από το GNTM
Με νέο επεισόδιο επέστρεψε το βράδυ της Παρασκευής το GNTM και μία νέα δοκιμασία αποχώρησης περίμενε τα επίδοξα μοντέλα.
Οι παίκτριες και οι παίκτες του νέου κύκλου του reality μόδας μπήκαν στο στούντιο της φωτογράφισης και εκεί τους περίμενε μια έκπληξη, καθώς είδαν τον χορογράφο Χάρη Κούσιο να κινείται αισθησιακά κάτω από τη βροχή δίνοντάς τους την έμπνευση για την πόζα, την έκφραση και το συναίσθημα, που πρέπει να αποδώσουν στην αποψινή δοκιμασία.
Με έμπνευση από τη γνωστή ταινία “Flashdance”, τα μοντέλα κλήθηκαν να αφεθούν και να χαρίσουν στον φωτογράφο μία πόζα γεμάτη αυτοπεποίθηση, αυτοκυριαρχία και αισθησιασμό, χορεύοντας κάτω από το νερό.
Η Ειρήνη Βασιλειάδου ήταν ένα από τα μοντέλα που ξεχώρισαν κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στο σετ, χαρίζοντας εντυπωσιακά κλικ και εντυπωσιάζοντας τους κριτές και τους συμπαίκτες της, οι οποίοι “χάζευαν” την προσπάθεά της.
Ωστόσο, μία πόζα αποδείχθηκε εξαιρετικά ριψοκίνδυνη, καθώς την ώρα που βρισκόταν πάνω σε ένα σκαμπό και κρεμόταν, έχασε την ισορροπία της και έπεσε με την πλάτη στο έδαφος, σοκάροντας τους πάντες.
Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έσπευσε κοντά της, ωστόσο η παίκτρια σηκώθηκε και συνέχισε την προσπάθειά της καθησυχάζοντάς τους ότι δεν έχει τραυματιστεί.
Δείτε το βίντεο:
Η παίκτρια αποχώρησε από το πλατό προκειμένου να εξεταστεί από τους γιατρούς εάν και πόσο σοβαρά τραυματίστηκε.
