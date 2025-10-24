Σπύρος Σκιαδαρέσης: Προτάσεις για το Τεχνικό Πρόγρμμα 2026

Σε ανακοίνωσή της για τις προτάσεις ποπυ κατέθεσε για το τεχνικό πρόγραμα του 2026, ηπαράταξη Σκιαδαρέση τονίζει:

"Με αναπτυξιακό προσανατολισμό και έμφαση στην οδική ασφάλεια, την αντιπλημμυρική προστασία και τη δημιουργία υποδομών που ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά της βιωσιμότητας, της ανθεκτικότητας, της καινοτομίας και της κοινωνικής ανταποδοτικότητας, ενισχύοντας την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, η περιφερειακή παράταξη «Νέα Δυτική Ελλάδα» κατέθεσε τις προτάσεις της στο πλαίσιο κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας για το έτος 2026.

Στην εισήγησή του, ο επικεφαλής της παράταξης, Σπύρος Ν. Σκιαδαρέσης επεσήμανε πως «η κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2026 αποτελεί κρίσιμο βήμα για τον στρατηγικό σχεδιασμό και την αναπτυξιακή πορεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Οι προτάσεις που υποβάλλουμε ενσωματώνουν στοιχεία βιωσιμότητας, καινοτομίας και κοινωνικής ανταποδοτικότητας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην ενίσχυση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης».

Βασικοί άξονες των προτάσεων ανά Περιφερειακή Ενότητα είναι:

-Αχαΐα

Βελτίωση της προσπελασιμότητας και άρση επικινδυνότητας στην είσοδο της Πάτρας (οδός Πατρών – Κλάους, τμήμα κόμβος Σκλαβενίτη – Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας»), με ανάπλαση οδοστρώματος, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και ενίσχυση φωτισμού.

Μελέτη και κατασκευή κυκλικών κόμβων σε στρατηγικά σημεία (Νέα Εθνική Οδός, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου, Ακτή Δυμαίων).

Βελτίωση ασφαλτοτάπητα και φωτισμού στις εισόδους του Αιγίου.

Σύνδεση λιμένος Αιγίου με Ολυμπία Οδό και ολοκλήρωση αντιπλημμυρικών έργων στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου.

Συντήρηση εισόδων πόλεων και φυτοτεχνικών έργων, ετήσιος καθαρισμός ρείθρων και διαγραμμίσεων οδών και σχολικών διαβάσεων.

-Αιτωλοακαρνανία

Άμεση προώθηση των οδικών έργων στο Δήμο Θέρμου και χρηματοδότηση για την πλήρη ασφαλτόστρωση όλων των χωματόδρομων.

Επαναπροσδιορισμός και συντήρηση αρδευτικού συστήματος Δ27+Δ14, με σωστή διαχείριση νερού Τριχωνίδας και αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.

Ολοκλήρωση του δρόμου Πογωνιά – Πλαγιά και παράκαμψη Μπαμπίνης – Αρχοντοχωρίου για ασφαλή σύνδεση με Αγρίνιο και παράλια.

Συντήρηση του δρόμου Πάλαιρος – Βόνιτσα.

-Ηλεία

Υπογειοποίηση του αρδευτικού δικτύου των ΤΟΕΒ Ηλείας και άμεση επίλυση λειτουργικών προβλημάτων.

Αντιπλημμυρικά έργα στις πληγείσες από πυρκαγιές περιοχές.

Ανάπλαση λιμένα Κατακόλου και εισόδων Πύργου, με αύξηση φωτισμού, μπάρες ασφαλείας, πεζοδρόμια και κυκλικούς κόμβους.

Βελτίωση και διαχείριση φράγματος Πηνείας, συντήρηση ορεινού οδικού δικτύου με μέτρα οδικής ασφάλειας".