Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 31 Οκτωβρίου

Σήμερα 31 Οκτωβρίου σύμφωνα με το Εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα, Μαρτύρων Σελεύκου και Στρατονίκης.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Απελλής,

Απέλλης,

Αμπλίος,

Αμπλία,

Νάρκισος,

Νάρκισσος,

Αριστόβουλος,

Αριστοβούλη,

Στρατονίκη,

Στρατή,

Νίκη.

Οι Άγιοι Σέλευκος και Στρατονίκη

Οι Άγιοι Σέλευκος και Στρατονίκη, σε νεαρή ηλικία ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου. Ήταν γνήσιο χριστιανικό ζευγάρι, που με τόση τελειότητα παρουσιάζει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους Επιστολήν του. Ήταν μια ψυχή και μια καρδιά. Αλλά όταν κλήθηκαν να διαλέξουν μεταξύ της ζωής τους και της πίστης τους, δεν δίστασαν ούτε στιγμή. Για να μείνουν ενωμένοι, έπρεπε να δεχτούν τον θάνατο για το Ευαγγέλιο. Και έτσι έπεσαν ιερά σφάγια, για να ανατείλουν περίλαμπροι την ήμερα της ανάστασης.

Επίσης σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης.