Μήπως σου έχουν χακάρει το κινητό; Τα έξι ανησυχητικά σημάδια

Μήπως η μπαταρία του κινητού σου αδειάζει πιο γρήγορα από το συνηθισμένο; Μήπως καταναλώνεις περισσότερα δεδομένα, παρ' όλο που οι συνήθειες περιήγησής σου στο διαδίκτυο δεν έχουν αλλάξει;

Δεν θα πρέπει να ανησυχείς, αλλά καλώς ήρθες στον κόσμο των χάκερς! Σίγουρα το κινητό σου έχει πέσει θύμα επίθεσης και αν δεν το προσέξεις, η ζωή σου αλλά και ο τραπεζικός σου λογαριασμός μπορεί να πάρει «φωτιά».

Πώς θα καταλάβεις το χακάρισμα

Αυτά είναι τα έξι ανησυχητικά στοιχεία που θα πρέπει να σε προβληματίσουν:

Μπαταρία που εξαφανίζεται σε χρόνο ρεκόρ, σαν να τρέχει το κινητό μαραθώνιο όλη μέρα.

Ξαφνική αύξηση δεδομένων ή τρελές χρεώσεις, λες και το κινητό σου αποφάσισε να στείλει μήνυμα σε κάθε άνθρωπο στη Γη.

Άγνωστες εφαρμογές που εμφανίζονται σαν μανιτάρια μετά τη βροχή,

Ξαφνικές αλλαγές στις ρυθμίσεις που αφορούν στο μικρόφωνο και την κάμερα, ανεπιθύμητη εμφάνιση του ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων.

Κλείδωμα λογαριασμών που -μάντεψε- δεν τις έχεις κάνει εσύ. Ξαφνικά δεν έχεις πρόσβαση στο Apple ID, σε Google ή στα social media. Κρύος ιδρώτας.

Για σίγουρη διάγνωση, εγκατέστησε antivirus όπως Bitdefender, Norton ή Kaspersky, σκάναρε, διέγραψε τα ύποπτα και επανέλεγξε.

Οι πρώτες κινήσεις αν χακαριστείς

Αν επιβεβαιώσεις ότι έχεις χακαριστεί θα πρέπει άμεσα να ενημερώσεις την τράπεζά σου, να αλλάξεις όλους τους κωδικούς σου και να διαγράψεις ύποπτες εφαρμογές. Όσον αφορά τον περιορισμό των πιθανοτήτων να προσβληθεί ξανά η συσκευή σου από κακόβουλο λογισμικό, δεν υπάρχουν μαγικές ή εύκολες λύσεις. Ωστόσο, ακολουθώντας έναν συνδυασμό προληπτικών βημάτων θα καταφέρεις να είσαι ασφαλείς από απειλές.

Φρόντισε να ενημερώσεις λογισμικό και antivirus, απόφυγε δημόσια Wi-Fi και δημόσιους σταθμούς φόρτισης, προτίμησε App Store και Google Play, και σκέψου VPN, κρυπτογράφηση και κλείδωμα SIM.