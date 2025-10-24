Απόντες οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής από τα σχολεία και τις παρελάσεις

Έντονη αντίδραση προκαλεί στις τάξεις των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής η εικόνα που παρουσιάζουν δεκάδες σχολεία της χώρας λίγο πριν από τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Φυσικής Αγωγής (Π.ΕΝ.Α.Φ.Α.), παρατηρείται σοβαρή έλλειψη γυμναστών, με αποτέλεσμα εκατοντάδες σχολεία να μην διαθέτουν κανέναν εκπαιδευτικό ΠΕ11.

Όπως αναφέρει η Ένωση, βάσει του φετινού προγραμματισμού πολλοί γυμναστές αναμένεται να τοποθετηθούν στα σχολεία μετά τις εορταστικές εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου, γεγονός που εγείρει το ερώτημα: ποιος θα προετοιμάσει τους μαθητές για τις παρελάσεις;

Η Π.ΕΝ.Α.Φ.Α. καταγγέλλει ότι το Υπουργείο Παιδείας, παρά τις εξαγγελίες για «αναβάθμιση του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής», επιτρέπει τη λειτουργία σχολείων χωρίς γυμναστές ακόμη και σε περιόδους που η φυσική και παιδαγωγική τους παρουσία είναι απαραίτητη.

«Η Φυσική Αγωγή δεν είναι ούτε περιττή ούτε διακοσμητική· είναι αναγκαία για το σώμα, το πνεύμα και τον πολιτισμό των μαθητών», τονίζει η Ένωση, ζητώντας την άμεση κάλυψη όλων των κενών θέσεων ΠΕ11 και τονίζοντας ότι η σημερινή κατάσταση «υπονομεύει τη δίκαιη και σύγχρονη εκπαιδευτική πολιτική που έχει ανάγκη η νέα γενιά».