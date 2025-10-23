Συνάντηση του Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών Γιώργου Παναγιωτόπουλου με τη Διοικήτρια του Νοσοκομείου Αμαλιάδας Μαρία Πετροπούλου

Σε ιδιαίτερα γόνιμο και δημιουργικό κλίμα πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών η συνάντηση του Αντιπρύτανη, Καθηγητή Γιώργου Παναγιωτόπουλου, με τη Διοικήτρια του Νοσοκομείου Αμαλιάδας, Μαρία Πετροπούλου, με αντικείμενο την ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στους δύο φορείς.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη διαμόρφωση ενός πλαισίου συνεργειών, μέσω κοινών πρωτοβουλιών στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της κοινωνικής προσφοράς. Μεταξύ των θεμάτων που εξετάστηκαν ήταν η διοργάνωση εξειδικευμένων προγραμμάτων επιμόρφωσης για το υγειονομικό προσωπικό, η συμμετοχή φοιτητών του Πανεπιστημίου σε δράσεις πρακτικής άσκησης, καθώς και η πιθανή ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων σε ζητήματα δημόσιας υγείας.

Ο Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητής Γιώργος Παναγιωτόπουλος, υπογράμμισε ότι: «Το Πανεπιστήμιο Πατρών, με την καθοδήγηση του Πρύτανη Χρήστου Μπούρα, βρίσκεται διαρκώς δίπλα στους φορείς της Δυτικής Ελλάδας, στηρίζοντας με συνέπεια κάθε πρωτοβουλία που αναβαθμίζει τις υπηρεσίες προς τους πολίτες. Η συνεργασία με τα νοσοκομεία της περιοχής αποτελεί για εμάς στρατηγικό άξονα, καθώς αποδεικνύει στην πράξη πως η γνώση, η έρευνα και η κοινωνική αποστολή του Πανεπιστημίου μπορούν να λειτουργήσουν προς όφελος της δημόσιας υγείας και της περιφερειακής ανάπτυξης».

Από την πλευρά της, η Διοικήτρια του Νοσοκομείου Αμαλιάδας, Μαρία Πετροπούλου, εξέφρασε την ικανοποίησή της για το ενδιαφέρον και τη διάθεση συνεργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών, τονίζοντας ότι: «Η ενίσχυση των δεσμών ανάμεσα στην εκπαίδευση και την υγεία αποτελεί επένδυση για το μέλλον. Μέσα από κοινές δράσεις μπορούμε να αναβαθμίσουμε τις υπηρεσίες μας και να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες για τους επαγγελματίες υγείας και τους φοιτητές».