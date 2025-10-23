Παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί ΕΣΠΑ της ΕΕΤΑΑ: Έτσι θα δοθούν τα νέα vouchers

Το προσεχές διάστημα αναμένεται να δημοσιοποιηθεί η νέα πρόσκληση του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για το πρόγραμμα που αφορά στη χορήγηση των vouchers σε βρεφικούς, σε βρεφονηπιακούς και σε παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ της ΕΕΤΑΑ του σχολικού έτους 2025-2026.

Όπως αναφέρουν νεότερες πληροφορίες, η εν λόγω πρόσκληση αναμένεται να βγει στον αέρα το αργότερο μέσα στις επόμενες 10 με 15 ημέρες.

«Μάλιστα η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση έχει υπογραφεί και είναι θέμα χρόνου να δημοσιοποιηθεί. Επίσης η ΕΕΤΑΑ θα προχωρήσει στην έκδοση της δεύτερης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δυνητικών ωφελουμένων με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια» επισημαίνουν μεταξύ άλλων στο enikonomia.gr πηγές που γνωρίζουν καλά το θέμα.

Η διαδικασία για τις αιτήσεις

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για το πρόγραμμα θα υποβάλλονται με τους κωδικούς του taxisnet στην πλατφόρμα τουwww.eetaa.gr ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ που θα έχουν. Με άλλα λόγια φαίνεται πως θα ακολουθηθεί η ίδια ακριβώς διαδικασία με την αυτή της πρώτης φάσης του προγράμματος. Υπενθυμίζεται πως η πλατφόρμα για τις αιτήσεις συμμετοχής στην πρώτη πρόσκληση του προγράμματος παρέμεινε ανοιχτή για διάστημα 16 ημερών. Δηλαδή:

Αρχικά μπορούσαν να υποβάλουν αίτηση για την πρώτη πρόσκληση του προγράμματος όσοι είχαν ΑΦΜ που έληγε σε 0,1,2 ακολουθούσαν το 3,4,5 μετά το 6,7,8,9 και εν συνεχεία ήταν για όλα τα ΑΦΜ.

Σε κάθε περίπτωση μένει να φανεί εάν η πλατφόρμα για τις αιτήσεις συμμετοχής στην δεύτερη πρόσκληση θα είναι ανοιχτή για 16 ημέρες ή για μεγαλύτερο/ μικρότερο χρονικό διάστημα.

Τα SOS της νέας πρόσκλησης

Όσοι ενδιαφερόμενοι λοιπόν επιθυμούν να συμμετάσχουν στο νέο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι ενήμεροι για τα εξής:

1) Ποιους αφορά

Το πρόγραμμα θα αφορά σε:

βρέφη και νήπια για φιλοξενία σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς,

παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους για δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης σε ΚΔΑΠ, και παιδιά και άτομα με αναπηρία σε ΚΔΑΠ ΑμεΑ

Δικαίωμα να συμμετέχουν έχουν:

όλοι οι γονείς ή τα πρόσωπα που έχουν τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια,

οι ανάδοχοι γονείς,

οι επίτροποι ή συμπαραστάτες,

οι νόμιμοι εκπρόσωποι βρεφών και παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, που επιθυμούν τη φιλοξενία των παιδιών τους, σε δομές αντίστοιχες με την ηλικία τους.

2) Πιο διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια

Τα εισοδηματικά κριτήρια για την ένταξη μιας οικογένειας στη νέα πρόσκληση του προγράμματος θα είναι πιο διευρυμένα από ό,τι ήταν στην πρώτη. Συγκεκριμένα:

Στις 35.000 ευρώ θα είναι το νέο όριο του ετήσιου εισοδήματος για μια οικογένεια που έχει έως 2 τέκνα.

Στις 38.000 ευρώ θα διαμορφωθεί το νέο όριο του ετήσιου εισοδήματος για μια τρίτεκνη οικογένεια.

Στις 41.000 ευρώ θα ανέρχεται το νέο όριο του ετήσιου εισοδήματος για μια οικογένεια που έχει 4 τέκνα.

Στις 44.000 ευρώ θα είναι το νέο όριο του ετήσιου εισοδήματος για μια οικογένεια που έχει 5 τέκνα.

Στις 47.000 ευρώ θα διαμορφωθεί το νέο όριο του ετήσιου εισοδήματος για μια οικογένεια που έχει 6 τέκνα.

Στις 50.000 ευρώ θα πάει το νέο όριο του ετήσιου εισοδήματος για μια οικογένεια που έχει 7 τέκνα.

Στις 53.000 ευρώ θα ανέρχεται το νέο όριο του ετήσιου εισοδήματος για μια οικογένεια που έχει 8 τέκνα.

Στις 56.000 ευρώ θα διαμορφωθεί το νέο όριο του ετήσιου εισοδήματος για μια οικογένεια που έχει 9 τέκνα.

Στις 59.000 ευρώ θα πρέπει να είναι το νέο όριο του ετήσιου εισοδήματος για μια οικογένεια που έχει 10 τέκνα.

Αξίζει να σημειωθεί πως δεν θα υπάρχει για την πολύτεκνη οικογένεια με περισσότερα από 10 τέκνα το «ταβάνι» του εισοδήματος. Αλλά εδώ θα αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια κατά 3.000 ευρώ για κάθε επιπρόσθετο τέκνο.