Αιμοδοσία στην Αιγιάλεια πραγματοποίησε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025, εθελοντική αιμοδοσία στην περιοχή της Αιγιαλείας, στο πλαίσιο των δράσεων, για την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας με πρόεδρο τον Γεώργιο Αγγελόπουλο, και την προώθηση της κοινωνικής προσφοράς.
Η αιμοδοσία όπως αναφέρει σχετική ανκοίνωση, διεξήχθη με τη συμμετοχή αστυνομικών και πολιτών, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν με προθυμία στο κάλεσμα για ενίσχυση του πολύτιμου αγαθού της ζωής. Με τη συνεργασία του Νοσοκομείου Ανατολικής Αχαΐας και του ιατρικού προσωπικού, η διαδικασία στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και ασφάλεια.
