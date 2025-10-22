Εγκαινιάστηκαν τα νέα δωμάτια της Φοιτητικής Εστίας του Πανεπιστημίου Πατρών στο Μεσολόγγι

Την Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2025, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια των 38 πλήρως ανακαινισμένων δωματίων της Φοιτητικής Εστίας του Πανεπιστημίου Πατρών στο Μεσολόγγι, παρουσία της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κας Σοφίας Ζαχαράκη, καθώς και εκπροσώπων της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της πανεπιστημιακής κοινότητας.



Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου, η τελετή αποτέλεσε σημαντικό σταθμό για την ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας, καθώς η ανακαίνιση και επέκταση των εστιών —από τις μόλις 10 που υπήρχαν — αναβάθμισε ουσιαστικά τις συνθήκες διαμονής των φοιτητών/τριών που δικαιούνται στέγαση. Η χρηματοδότηση του έργου προήλθε από πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με συνολικό προϋπολογισμό 1,5 εκατομμύριο ευρώ.



Η εκδήλωση ξεκίνησε με τον αγιασμό των νέων χώρων, τον οποίο τέλεσε ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας, κ.κ. Δαμασκηνός.



Ακολούθησαν οι χαιρετισμοί, ξεκινώντας από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητή Χρήστο Ι. Μπούρα, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την υλοποίηση του έργου:

«Είχαμε μόλις 10 δωμάτια. Αυτό που βλέπετε σήμερα είναι αποτέλεσμα της στήριξης της Περιφέρειας και της στρατηγικής μας για τη συνεχή αναβάθμιση της φοιτητικής μέριμνας. Οι νέες υποδομές διαθέτουν πλήρη εξοπλισμό, προσβασιμότητα για ΑμεΑ και καλύπτουν σύγχρονες ανάγκες».

Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία της Γεωπονικής Σχολής του Μεσολογγίου, δηλώνοντας:

«Είμαι ιδιαίτερα περήφανος για τη Γεωπονική Σχολή. Είναι μια ισχυρή σχολή, η οποία εντάχθηκε σε ένα από τα 4 προγράμματα Διεθνοποίησης, που πήρε το Πανεπιστήμιο Πατρών και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, πράγμα που σημαίνει ότι από το 2026 ξεκινάει μεταπτυχιακό με τα Πανεπιστήμια της Νέας Υόρκης και το Πανεπιστήμιο της Αλάσκα, στον τομέα των ιχθυοκαλλιεργειών, αφήνοντας σημαντικό αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία.Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο Πατρών θα είναι το μοναδικό ελληνικό πανεπιστήμιο που θα συμμετάσχει σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την τεχνητή νοημοσύνη».



Στη συνέχεια, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κα Σοφία Ζαχαράκη, ανέφερε:

«Η σημερινή ημέρα είναι χαρμόσυνη. Τα δύο τμήματα στο Μεσολόγγι είναι εξωστρεφή και δυναμικά. Εδρεύει εδώ ένα από τα μεταπτυχιακά που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν σταματάμε εδώ· έχουμε εξασφαλίσει 53 εκατομμύρια ευρώ για την περαιτέρω ενίσχυση του Πανεπιστημίου Πατρών».

Η Υπουργός τόνισε τη σημασία των τοπικών πανεπιστημιακών δομών για την ανάπτυξη των περιφερειών και τη διασύνδεσή τους με την πραγματική οικονομία.



Ακολούθως, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, υπογράμμισε:

«Η εκπαίδευση είναι προτεραιότητα για την Περιφέρεια. Το σημερινό έργο είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας. Έχουμε ήδη δρομολογήσει 60 έργα υποδομής, μεταξύ των οποίων και αυτό των εστιών στο Μεσολόγγι, το οποίο βελτιώνει έμπρακτα την ποιότητα ζωής των φοιτητών».



Τέλος, ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, κ. Σπύρος Διαμαντόπουλος, τόνισε:«Όταν οι φορείς συνεργάζονται, προκύπτουν μόνο θετικά αποτελέσματα. Με την Περιφέρεια έχουμε στόχο να δημιουργήσουμε νέες υποδομές και να διορθώσουμε λάθη του παρελθόντος με τη διεκδίκηση νέων σχολών».

Μετά τις ομιλίες, πραγματοποιήθηκε η κοπή της κορδέλας από την Υπουργό, τον Μητροπολίτη, τον Περιφερειάρχη και τον Πρύτανη. Ακολούθησε ξενάγηση στους ανακαινισμένους χώρους, οι οποίοι είναι πλέον λειτουργικοί, σύγχρονοι και προσβάσιμοι.

Η κα Ζαχαράκη, στο κλείσιμο της εκδήλωσης, παρέδωσε συμβολικά τα κλειδιά των δωματίων σε μια φοιτήτρια και έναν φοιτητή και συνομίλησε με πολλούς από τους παρευρισκόμενους φοιτητές και φοιτήτριες, ακούγοντας τις σκέψεις και τις ανάγκες τους, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση του Υπουργείου για συνεχή στήριξη της φοιτητικής ζωής.