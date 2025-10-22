Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποχαιρετά τον Σαββόπουλο με ... Χατζιδάκι - Σάλος στα social media

Έντονος σχολιασμός στα social για την ανάρτηση του Κυριάκος Μητσοτάκης για τον Διονύση Σαββόπουλου
Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης , σε ανάρτησή του για την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου, σημείωσε μεταξύ άλλων: «…να ξεκινήσει, έτσι, ήρεμος το ταξίδι του προς μια «θάλασσα πλατιά”…».
Ωστόσο, η φράση αυτή προκάλεσε αρνητικά σχόλια στα social media, καθώς το τραγούδι «Θάλασσα πλατιά» δεν ανήκει στον Σαββόπουλο αλλά στον Μάνο Χατζιδάκι.
Αντιθέτως, ο Σαββόπουλος είχε γράψει και τραγουδήσει το «Μια θάλασσα μικρή».
Στον διαδικτυακό διάλογο εμφανίστηκαν πολλοί χρήστες που σχολιάζουν με σκεπτικισμό, όπως η κόρη του Μάνου Λοϊζου, Μυρσίνη
