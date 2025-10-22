Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποχαιρετά τον Σαββόπουλο με ... Χατζιδάκι - Σάλος στα social media

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης , σε ανάρτησή του για την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου, σημείωσε μεταξύ άλλων: «…να ξεκινήσει, έτσι, ήρεμος το ταξίδι του προς μια «θάλασσα πλατιά”…».

Ωστόσο, η φράση αυτή προκάλεσε αρνητικά σχόλια στα social media, καθώς το τραγούδι «Θάλασσα πλατιά» δεν ανήκει στον Σαββόπουλο αλλά στον Μάνο Χατζιδάκι.

Αντιθέτως, ο Σαββόπουλος είχε γράψει και τραγουδήσει το «Μια θάλασσα μικρή».