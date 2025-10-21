Να μ’ αγαπάς: Η Εβίτα καταστρέφει το μπάτσελορ της Άννας

Τα μεγάλα μυστικά ξεκινούν και αποκαλύπτονται διαδοχικά στα επόμενα επεισόδια της γνωστής σειράς του Alpha «Να μ’ αγαπάς» που θα προβληθούν από την Τετάρτη 22.10.2025 έως την Παρασκευή 24.10.2025, στις 20:00 το βράδυ.

Η Εβίτα δείχνει σε όσους βρέθηκαν στο μπάτσελορ της Άννας άγνωστες προσωπικές της φωτογραφίες. Ο Θεόφιλος συγκεντρώνει τους πάντες για ανάκριση ενώ ο μικρός Γάκης κρατά το κλειδί της αλήθειας καθώς έχει δει τον Λευτέρη και την Άννα μαζί. Πάμε να δούμε αναλυτικά όλα όσα θα συμβούν στα επόμενα επεισόδια του Να μ’ αγαπάς στον Alpha.

Να μ’ αγαπάς: Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Επεισόδιο 13: Η Ζωή εξομολογείται στη Νικαίτη το μεγάλο της μυστικό. Είναι η μητέρα των διδύμων. Την ίδια ώρα, τo μπάτσελορ της Άννας μετατρέπεται σε εφιάλτη, καθώς η Εβίτα δείχνει στους καλεσμένους άγνωστες προσωπικές φωτογραφίες της Άννας. Η ταπείνωση είναι αφόρητη, το σπίτι των Καλλιγά μετατρέπεται σε αρένα και η Άννα αποφασίζει να αποδράσει με τον Λευτέρη να την βοηθά. Ο Ορφέας είναι συντετριμμένος με την πράξη της αδερφής του και αυτό τον φέρνει πολύ κοντά στη Φωτεινή. Ο Θεόφιλος συγκεντρώνει τους πάντες για ανάκριση. Η απουσία του Λευτέρη κινεί υποψίες, ενώ ο μικρός Γάκης κρατά το κλειδί της αλήθειας καθώς έχει δει τον Λευτέρη και την Άννα μαζί.

Να μ’ αγαπάς: Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Επεισόδιο 14: Μετά την αποχώρηση της Άννας, ο Θεόφιλος και η Σοφία προσπαθούν να αποσπάσουν πληροφορίες από τον μικρό Γάκη, που όμως καλύπτει τον Λευτέρη. Η Σοφία μιλάει με την Άννα στο τηλέφωνο, μα εκείνη είναι ανένδοτη. Τα δίδυμα απειλούν τη Ζωή με αποκάλυψη. Προσπαθεί να τους καθυστερήσει, προτάσσοντας την αρρώστια του Θεόφιλου. Ο Θεόφιλος πέφτει σε απόγνωση όταν ολοκληρώνεται η πώληση του πατρικού. Ο Άγγελος θριαμβευτής, παραλαμβάνει τα κλειδιά του πατρικού των Καλλιγά. Ανακαλύπτει μια φωτογραφία της μητέρας του και καθώς το παρελθόν του επιτίθεται, ορκίζεται εκδίκηση. Η Άννα προτείνει στον Λευτέρη να πάει να τη βρει στην Αθήνα. Ο Θεόφιλος ανησυχεί μήπως ο πατέρας της Άννας πεθάνει, πριν προλάβουν να κάνουν τεστ dna. Η Σοφία παθαίνει έμφραγμα, και η Άννα μόλις το πληροφορείται επιστρέφει για να βρίσκεται κοντά στη μητέρα της.

Να μ’ αγαπάς: Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Επεισόδιο 15: Η Σοφία είναι στο νοσοκομείο και η Άννα της ζητά συγγνώμη συντετριμμένη. Ο Ορφέας εντοπίζει τον Μπέκο που ομολογεί πως ο Χάρης τον έβαλε να του χαλάσει τη συμφωνία με τους Αμερικανούς. Ο Άγγελος κινείται για να καταστρέψει οικονομικά τον Θεόφιλο, ενώ η Νικαίτη λέει στη Ζωή ότι τα δίδυμα θα τις καταστρέψουν. Ο Λευτέρης σοκάρεται όταν μαθαίνει ότι το έμφραγμα της Σοφίας ήταν σκηνοθετημένο, για να παντρευτεί η Άννα τον Ορφέα.