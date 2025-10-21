Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Ήμουν τόσο θρησκόληπτος που δεν είχα ερωτικές επαφές κάθε Τετάρτη και Παρασκευή»

Στον Τάσο Τρύφωνος και την εκπομπή «Τετ-α-Τετ» μίλησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με την εκπομπή να έχει κυκλοφορήσει ήδη ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του.

Σε αυτές ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έκανε μια δήλωση η οποία αναμένεται να συζητηθεί. Και αυτό διότι ο γνωστός παρουσιαστής αναφέρθηκε για την θρησκεία και την πίστη που είχε, αναφέροντας με μεγάλη δόση ειλικρίνειας: «Με έχουν λοιδορήσει για την αγάπη μου για τον Θεό που μιλάω δημοσίως. Δεν πτοούμαι! Τόσο θρησκόληπτος ήμουν που δεν είχα ερωτικές επαφές κάθε Τετάρτη και Παρασκευή».

Mάλιστα, στο trailer της εκπομπής, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αναφέρθηκε και σε άλλα θέματα και άγνωστες πτυχές της ζωής του όπως τα παιδικά του χρόνια, την σχέση με τους γονείς του, τον μικρό του γιο, αλλά και για το εάν υπάρχει περίπτωση να παντρευτεί την σύντροφό του Νάνσυ Αντωνίου!

Η εκπομπή θα προβληθεί τον ALPHA το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στις 11 το βράδυ, με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου να καλείται να γίνει αυτός ο συνεντευξιαζόμενος.