Μνημόσυνα που θα τελεστούν το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26-10-2025

Μνημόσυνα
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΣΥΝ/ΧΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΕΤΩΝ 91
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΥΘΑΛΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΚΑΡΕΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, ΡΕΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΕΒΕΛΙΝΑ, ΘΑΝΑΣΗΣ, ΖΩΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
---------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡ/ΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΡΙΣΤ. ΦΩΚΑ
ΕΤΩΝ 89
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΓΓΟΥΡΑ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ Κ. ΦΛΑΜΗ
Τυπογράφου
Πρώην εκδότη της εφημερίδος ΣΕΛΑΣ
ΕΤΩΝ 83
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑΣ χήρας ΓΕΩΡΓ. ΜΠΟΥΤΣΙΚΑ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ
ΣΥΝ/ΧΟΥ ΔΑΣΚΑΛΑΣ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΑΙ ΦΑΝΗ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΑΡΕΤΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΜΑΡΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΜΕΤΑΞΑ ΒΑΛΣΑΜΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
--------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25 - 10 - 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ, 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ χήρας ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΤΥΧΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΛΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΧΑΡΙΛΑΟΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΕΙΡΗΝΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΧΗΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΒΙΚΕΝΤΙΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
TΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25 – 10 – 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ
ΕΤΩΝ 85
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΣΟΦΙΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΥΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
TΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25 – 10 - 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ χήρας ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΔΕ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΦΙΛΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 25/10/2025 & ώρα 8.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Λάγγουρα Πατρών, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΑΝΔΡΕΑ ΠΕΤΡ. ΣΑΡΙΚΑΚΗ
ΕΤΩΝ 96
Σας προσκαλούμε όπως προσέλθετε & ενώσετε μαζί μας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις
Η σύζυγος: Δωροθέα
Τα παιδιά του: Πέτρος Σαρικάκης, Αρετή & Δημήτριος Παπαδόπουλος
Τα εγγόνια του: Βασίλειος, Ανδρέας, Μαρία, Δωροθέα
Τα αδέλφια του: Σταματία Ξένου, Αγνή Μοναχή.
Οι εξάδελφοι
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ
Α' Γραφείο Ευβοίας 131, Πάτρα, τηλ. 2610 324 501,
Β' Γραφείο ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 3, Αίγιο, τηλ.: 26910 27444, κιν.: 6932 885964.
------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 25-10-2025 & ώρα 8.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ρίου, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤ. ΚΑΪΜΑΚΑ
ΕΤΩΝ 68
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ:
ΝΙΚΗ & ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΓΙΩΝΟΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ:
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
-----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 25-10-2025 & ώρα 8.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝ.
ΤΣΙΜΠΟΥΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ - ΕΤΩΝ 67
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΙΩΑΝΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΘΕΩΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΘΗΝΑ ΤΣΙΜΠΟΥΡΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26/10/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΡΑΙ ΑΧΑΪΑΣ, 40-ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ, ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ κ ΘΕΙΟΥ
ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 90
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η Σ Υ Ζ Υ Γ Ο Σ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Τ Α Π Α Ι Δ Ι Α:
ΑΘΑΝΑΣΙΑ κ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Τ Α Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α: ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ, ΑΓΓΕΛΟΣ κ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Τ Α Δ Ι Σ Ε Γ Γ Ο Ν Α: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ο Ι Α Ν Ε Ψ Ι Ο Ι
Ο Ι Ε Ξ Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι
Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ
*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357.
---------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26/10/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ, 40-ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑ, ΑΔΕΛΦΟΥ κ ΘΕΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗ
ΕΤΩΝ 54
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΊ ΜΑΣ
Η Σ Υ Ν Τ Ρ Ο Φ Ο Σ: ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΨΥΧΟΓΙΟΥ
Η Κ Ο Ρ Η: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΡΦΙΑΤΗ
Τ Α Α Δ Ε Λ Φ Ι Α: ΔΙΟΝΥΣΙΑ κ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΟΣΙΜΟΣ
Η Α Ν Η Ψ Ι Α: ΕΛΠΙΔΑ ΚΥΡΟΣΙΜΟΥ.
Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ
*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357.
------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 26-10-2025 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ιτεών, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡ. ΜΠΑΚΑ
ΕΤΩΝ 81
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΣΟΦΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΕΦΗ, ΑΝΤΖΕΛΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
OI ETTONOI:
ΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΔΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
-----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 26-10-2025 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα Προαστίου, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (χήρας) ΓΕΩΡΓ.
ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ
ΕΤΩΝ 100
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ-ΚΟΝΤΑΞΗ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ (χήρα) ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΑΘΗΝΑ & ΗΛΙΑΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΝΙΚΟΣ & ΣΟΦΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΓΙΑΝΝΗΣ, ΖΩΗ & ΝΙΚΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 9 π.μ., 40/ήμερο Μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Aγίας Φωτεινής Πατρών
για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας
ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΝΑΣΤ. ΤΖΑΝΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 53
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής του
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Δήμητρα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : Αναστάσιος, Άγγελος
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : Δήμητρα Παντελή
Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΟΥ : Αγγελική χήρα Παν. Λιβάνη
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ :
Δέσποινα & Γεώργιος, Νίκος & Χριστίνα, Κατερίνα
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:
----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 26-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ ΜΑΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΚΩΝ. ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΥ
ΕΤΩΝ 61
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 94
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ & ΚΟΡΗ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ χήρα ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΥ.
Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ & ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΥ,
ΣΟΦΙΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ,
ΜΙΧΑΗΛ & ΟΛΓΑ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΥ,
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com
--------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26 - 10 - 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ, 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΙΡΗΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
ΜΑΡΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΑΛΑΠΑΣ
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
ΠΑΝΩΡΑΙΑ (ΡΙΤΣΑ) & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΧΕΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΓΕΩΡΓΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ, ΑΝΤΩΝΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ,
ΑΛΚΗΣΤΙΣ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΣΤΑΥΡΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26 - 10 - 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ, 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ
ΜΠΡΑΚΑΤΣΕΛΟΥ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ:
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΜΠΡΑΚΑΤΣΕΛΟΥ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΜΑΡΙΝΙΚΗ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
-------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΑΣ ΑΛΕΞ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 50
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ : ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΣ ΨΥΡΟΥΚΗΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ, ΕΛΕΝΗ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
---------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΦΙΛΙΑΣ χήρας ΑΝΔΡ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 89
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΔΑΝΑΗ-ΦΙΛΙΑ
Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
-----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ
ΕΤΩΝ 72
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΥΡΙΟΥΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΤΕΜΠΟΝΕΡΑ
ΕΤΩΝ 71
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
-------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΨΑΡΟΦΑΪΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝ. ΛΕΓΟΥΡΑ
ΕΤΩΝ 79
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΛΕΓΟΥΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΧΑΡΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
---------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ χήρας ΓΕΩΡΓ. ΤΖΕΜΑ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΑ, ΝΕΟΚΛΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΘΕΟΔΩΡΑ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ, ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΑΓΝΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΑ, ΒΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
--------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗΣ χήρας ΑΝΔΡ. ΣΧΟΙΝΑ
ΕΤΩΝ 85
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΧΟΙΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΕΡΒΑΣ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΝΟΜΕΝΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΙΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΙΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΙ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΣΟΡΙΝΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΡΙΑΔΝΗ, ΜΑΡΙΑ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΧΗΡΑ ΧΡ. ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
-------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΧΡ. ΓΚΙΚΑ
ΕΤΩΝ 48
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ, ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΙΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26-10-2025 ΑΠΟ 7 π.μ ΕΩΣ 10 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΟΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ : ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΧΡ. ΓΚΙΚΑ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΗΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΚΙΚΑΣ
ΟΙ ΑΝΙΨΙΕΣ ΤΗΣ : ΕΛΕΝΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΔΡΕΠΑΝΟΥ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜ. ΧΑΛΚΙΔΗ
ΕΤΩΝ 92
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΛΚΙΔΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΑΜΠΟΥ, ΗΛΕΙΑΣ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΑΣΗΜΩΣ χήρας ΝΙΚ. ΛΑΒΔΑ
ΕΤΩΝ 99
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
---------------
