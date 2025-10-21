Πάτρα: Καρκινοπαθής στέλνει εξώδικο και καταθέτει αγωγή 50.000 ευρώ κατά του Δήμου για κατάσχεση από ακατάσχετο λογαριασμό

Αγωγή ύψους 50.000 ευρώ για ηθική βλάβη και εξώδικο προς τον Δήμο Πατρέων απέστειλε ο Πατρινός Γ.Π. καταγγέλλοντας παράνομη κατάσχεση ποσού 1.858 ευρώ από τραπεζικό λογαριασμό που, όπως υποστηρίζει, είναι δηλωμένος και προστατευμένος ως ακατάσχετος.

Ωστόσο, όπως καταγγέλλει, ο Δήμος προχώρησε στη δέσμευση του ποσού για οφειλές από απλήρωτες κλήσεις.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο εξώδικο, ο κ. Πάσχος είναι καρκινοπαθής με βαριά προβλήματα υγείας – διαθέτει γνωματεύσεις ΚΕΠΑ με ποσοστά αναπηρίας 87% (2021) και 82% (2025), πάσχει από ΧΑΠ, κατάθλιψη, καθώς και σοβαρά οφθαλμολογικά προβλήματα, όπως καταρράκτης. Ο τραπεζικός του λογαριασμός είναι δηλωμένος ως ακατάσχετος, σύμφωνα με το άρθρο 982 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και τις διατάξεις του Ν. 4161/2013.

Ο κ. Πάσχος περιγράφει με δραματικούς τόνους την ψυχική και σωματική ταλαιπωρία που υπέστη εξαιτίας της δέσμευσης των χρημάτων του. Όπως αναφέρει, αναγκάστηκε να δανειστεί από τρίτους προκειμένου να καλύψει βασικές ιατρικές ανάγκες, όπως επισκέψεις σε ψυχίατρο, πνευμονολόγο και οφθαλμίατρο, αλλά και να προμηθευτεί φάρμακα. Το γεγονός αυτό, τονίζει, του προκάλεσε έντονο άγχος, αϋπνία, κρίσεις πανικού, έκπτωση της ιατρικής περίθαλψης και προσβολή της αξιοπρέπειας.

Αναλυτικά αναφέρεται στο εξώδικο:

“Ο ανωτέρω λογαριασμός προστατεύεται ως ακατάσχετος κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 982 του ΚΠολΔ και στη σχετική νομοθεσία (ν. 4161/2013 και σχετικές διατάξεις).

Η ενέργεια σας συνιστά σαφή παραβίαση του νόμου και του δικαιώματος αξιοπρεπούς διαβίωσης. Περαιτέρω, ο γράφων είναι άτομο με σοβαρά προβλήματα υγείας:

καρκινοπαθής, με γνωμάτευση ΚΕΠΑ (Τύπος Υ.Ε.: 000646084) έτους 2021 ποσοστό 87% και 2025 ποσοστό 82%, πάσχει από ΧΑΠ (επίσκεψη στον πνευμονολόγο φαίνεται στο ραντεβού ΕOPYY), έχει τεκμηριωμένη κατάθλιψη (ψυχίατρος) και σοβαρά οφθαλμολογικά προβλήματα (καταρράκτης — γνωμάτευση οφθαλμίατρου με την ημερομηνία 10/10/2025).

Εξαιτίας της παράνομης δέσμευσης ο ενδιαφερόμενος αναγκάστηκε να καλύψει αναγκαίες ιατρικές επισκέψεις και δαπάνες με δανεικά τρίτων (αποδεικνύεται με απόδειξη €20 από τον ψυχίατρο και σχετικές αποδείξεις / γνωματεύσεις οφθαλμίατρου). Η ενέργεια αυτή προκάλεσε σοβαρή ψυχική και σωματική ταλαιπωρία, έκπτωση της ιατρικής περίθαλψης και προσβολή της αξιοπρέπειας.

Η αιφνίδια στέρηση των χρημάτων μου προκάλεσε έντονο φόβο για αδυναμία πρόσβασης σε απαραίτητες θεραπείες, αϋπνία, κρίσεις πανικού, έντονο άγχος, άρνηση όρεξης και ψυχολογική κατάπτωση, με άμεση επιδείνωση της ήδη εύθραυστης κατάστασης της υγείας μου. Επιπλέον, αναγκάστηκα να απευθυνθώ σε τρίτους για δανεικά προκειμένου να διασφαλίσω την πρόσβασή μου σε ιατρικές επισκέψεις (ψυχίατρος, οφθαλμίατρος, πνευμονολόγος) και σε φάρμακα, εμπειρία που με ταπείνωσε, με εξασθένησε και προσέβαλε βαθύτατα την ανθρώπινη αξιοπρέπειά μου.

Τα γεγονότα αυτά συνιστούν βαριά ηθική βλάβη και προσβολή προσωπικότητας κατά τις διατάξεις των άρθρων 57 και 932 ΑΚ, καθώς και παραβίαση της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της αξιοπρεπούς διαβίωσης (άρθρο 2 Σ.) και του δικαιώματος προστασίας της υγείας. Η ψυχική αναστάτωση και ο κλονισμός της υγείας δεν είναι θεωρητικά μεγέθη αλλά έχουν πρακτική συνέπεια στην ικανότητά μου να ακολουθώ τις ιατρικές θεραπείες και να διατηρώ στοιχειώδη ποιότητα ζωής.

Το παρόν τεκμηριώνει την πρόθεσή μου να διεκδικήσω αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης για την ανεπανόρθωτη ταλαιπωρία που υπέστην”!