Άγιος έρωτας: Ο Χάρης μαθαίνει ότι έχουν βγει τα αποτελέσματα των εξετάσεων της Σοφίας

Άκρως συγκλονιστικές εξελίξεις έρχονται στα νέα επεισόδια της επιτυχημένης δραματικής σειράς του ALPHA, ο «Άγιος έρωτας» που θα μεταδοθούν από την Τρίτη 21 έως την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, στις 21:00.

Ο Νικόλαος προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες ανάμεσα στη Χλόη και στους θετούς γονείς, προκειμένου να μη μαθευτεί η πραγματική ταυτότητα της Χλόης. Η Χριστίνα, μετά τη βραδιά που πέρασε με τον Αντρέα, τον αποφεύγει, για να μην θυμώσει ο Παύλος. Ο Χάρης μαθαίνει από το νοσοκομείο ότι έχουν βγει τα αποτελέσματα των εξετάσεων της Σοφίας, σχετικά με την εγκυμοσύνη της και παράλληλα η Αναστασία προβληματίζεται μαζί του, επειδή της κρύβει κάτι.

Άγιος έρωτας – Τρίτη 21 Οκτωβρίου

Επεισόδιο 15ο: Η Χλόη ζει τις πρώτες στιγμές με την κόρη της, την Ελευθερία, όμως κάτι στο σπίτι των θετών γονιών, την κάνει να αισθάνεται περίεργα. Ο Νικόλαος προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες ανάμεσα στη Χλόη και στους θετούς γονείς, προκειμένου να μη μαθευτεί η πραγματική ταυτότητα της Χλόης. Η Χριστίνα, μετά τη βραδιά που πέρασε με τον Αντρέα, τον αποφεύγει, για να μην θυμώσει ο Παύλος. Ο Αντρέας από την πλευρά του, έχει το δικό του μυστικό σχέδιο. Ένα κάλεσμα της Ελένης στο σπίτι του Νικηφόρου και της Άννας έχει μια απρόσμενη εξέλιξη για τις δυο γυναίκες. Εν τω μεταξύ, ο Πέτρος κάνει μια συμφωνία με τον Λούη, ενώ η Θάλεια κάνει μια προσπάθεια να έρθει κοντά με την Σοφία. Ο Αργύρης και η Δώρα ξαφνιάζονται, όταν ανοίγουν επιτέλους την ντουλάπα στο δωμάτιο της Καλλιόπης. Ο Χάρης μαθαίνει από το νοσοκομείο ότι έχουν βγει τα αποτελέσματα των εξετάσεων της Σοφίας, σχετικά με την εγκυμοσύνη της και παράλληλα η Αναστασία προβληματίζεται μαζί του, επειδή της κρύβει κάτι.

Άγιος έρωτας – Τετάρτη 22 Οκτωβρίου

Επεισόδιο 16ο: Τα αποτελέσματα των εξετάσεων εγκυμοσύνης της Σοφίας φέρνουν σε νέα αντιπαράθεση τον Χάρη και τον Παύλο. Η Ειρήνη ζητά από τον Κλεάνθη το κεφάλαιο για τη νέα της επιχείρηση, κι εκείνος, προκειμένου να τη βοηθήσει, καταφεύγει πάλι στις παλιές του συνήθειες. Η Δώρα και ο Αργύρης επιστρέφουν από το Μαύρο Λιθάρι, αφού πρώτα εκείνη γνωστοποιεί στον Θόδωρο και την Πελαγία τις προθέσεις της να πουλήσει το κτήμα. Η κλονισμένη υγεία της Πετρούλας ανησυχεί τη Βιργινία, αλλά και τη Θάλεια, η οποία τής ζητά να φύγει προσωρινά από το σπίτι. Η Άννα αποκαλύπτει στην Ελένη τα πραγματικά της συναισθήματα για τον Νικηφόρο, την ίδια στιγμή που η νέα διευθύντρια του Γυμνασίου Θηλέων κάνει την εμφάνισή της στο γυμνάσιο. Κι ενώ η Χλόη αποφασίζει να επιστρέψει στη Στέρνα και να διεκδικήσει νομικά το παιδί της, ο κλοιός γύρω από τον Παύλο σφίγγει, καθώς η Μάρω αποφασίζει να καταθέσει εναντίον του.

Άγιος έρωτας – Πέμπτη 23 Οκτωβρίου

Επεισόδιο 17ο: Η Χλόη έρχεται ξανά σε έντονη αντιπαράθεση με τον Νικόλαο και του ανακοινώνει αποφασιστικά ότι θα διεκδικήσει δικαστικά πίσω την κόρη της. Η Χριστίνα αρνείται πεισματικά στον Αντρέα ότι εκείνη και ο Χάρης έχουν οποιαδήποτε ανάμιξη με τον θάνατο του Βλάση. Ο Παύλος όμως προσπαθεί να αντιμετωπίσει την κρίση υστερίας της Σοφίας, μετά την ανακοίνωση από τον Χάρη των αρνητικών αποτελεσμάτων εγκυμοσύνης. Στο σπίτι της Σμαρώς, τα νέα για την ψεύτικη η εγκυμοσύνη της Σοφίας, δεν μπορούν να χαροποιήσουν τον Αργύρη που επιστρέφει από το Μαύρο Λιθάρι με τη Δώρα, ούτε τον Κλεάνθη που είναι αγχωμένος για την επικείμενη συμμετοχή του στη παράνομη χαρτοπαιξία. Η Δέσποινα συναντά κατά τύχη τη Δώρα στο ξενοδοχείο και καταλαβαίνουμε ότι κάποιο μυστικό τις συνδέει. Τέλος, ο Αντρέας αποκαλύπτει στον Νικηφόρο ότι η Χριστίνα σύντομα θα αναιρέσει το άλλοθι που έχει δώσει στον Μαρκόπουλο μιας και… θα προτιμήσει να σώσει τον Χάρη από τη φυλακή καθώς εκείνος μπορεί να κατηγορηθεί για συνέργεια στη δολοφονία του ενωμοτάρχη Βλάση Βασιλειάδη!