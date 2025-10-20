Ηotel Ελβίρα: Η Ελβίρα προσπαθεί να αυξήσει την πελατεία της

Απογοήτευση, τσακωμοί και μία ατελείωτη προσπάθεια από την Ελβίρα να δει το Hotel Ελβίρα να παίρνει τα πάνω του.

Η τρελή ομάδα της κωμικής σειράς του MEGA δίνει και πάλι ραντεβού για την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025 21:00, στο MEGA.

Hotel Ελβίρα: Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Επεισόδιο 10 – «Η Διαφήμιση του Αιώνα»: Ενώ ο Χάρι στα κεντρικά γραφεία της Raptor προσπαθεί να κερδίσει ευνοϊκούς όρους και χρόνο για το ξενοδοχείο, η Ελβίρα, θυμωμένη για τον διπλό του ρόλο, προσπαθεί να αυξήσει τα έσοδά τους, διαφημίζοντας το ξενοδοχείο ως all-year sensory experience hotel, ώστε να ξεκινήσουν να έρχονται πελάτες. Ο καθένας όμως από την ομάδα της καταλαβαίνει εντελώς διαφορετικά την έννοια της «βιωματικής εμπειρίας» και έρχονται σε σύγκρουση μεταξύ τους.

Ταυτόχρονα ο Παντελής ετοιμάζει τη δική του διαφήμιση και διασύρει στις ειδήσεις το ξενοδοχείο Ελβίρα. Τη δημόσια εικόνα τους σώζει ο Χάρι επιστρέφοντας, δεν μπορεί όμως να εξηγήσει την παγωμένη στάση της Ελβίρας.

Γκεστ επεισοδίου: Δημήτρης Μπίτος, Γιάννης Δαββέτας, Χάρης Μπούκουλας

Hotel Ελβίρα: Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Επεισόδιο 11 – «SOS»: Ο Χάρι προτείνει στην Ελβίρα να κάνουν μια δοκιμαστική μονοήμερη εκδρομή στη γαλάζια σπηλιά ώστε να είναι έτοιμοι να την προτείνουν στους τουρίστες, αλλά ο αληθινός του στόχος είναι να βρεθούν μόνοι και να συμφιλιωθούν. Την τελευταία στιγμή τους φορτώνονται όλοι. Ο Παντελής μαθαίνει για την εκδρομή της Ελβίρας και σαμποτάρει τη βάρκα με τη βοήθεια του Ηλία.

Έτσι Ελβίρα, Χάρι, Γιάννης, Φίλιππος, Ντίνα και Νούλη, ξεμένουν σε ένα ξερονήσι με λιγοστό νερό, καθόλου φαγητό και χωρίς σήμα στο κινητό. Στο μεταξύ, η διάσημη Αγγλίδα blogger που γράφει μόνο για νεοσύστατα ξενοδοχεία καταλήγει στο Ελβίρα, που έχει μείνει να το φυλάει ο Θεμιστοκλής. Τον ερωτεύεται κεραυνοβόλα, ως άλλη Σίρλεϊ Βάλενταϊν.

Στο ξερονήσι, οι αντιφατικές οδηγίες του Γιάννη, που δεν ξέρει από οδηγίες επιβίωσης, έχουν ως αποτέλεσμα η Ντίνα να παραπατήσει, να χτυπήσει στον βράχο και να χάσει τις αισθήσεις της.

Γκεστ επεισοδίου: Τόνια Σωτηροπούλου, Γιάννης Σπαλιάρας