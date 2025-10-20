Τηλεθέαση 19/10: Ποιοι πρωταγωνίστησαν σε δυναμικό και γενικό κοινό

Το βράδυ της Κυριακής 19 Οκτωβρίου, η «μάχη» της τηλεθέασης ήταν σκληρή, με τα προγράμματα να διεκδικούν την προσοχή του κοινού σε δυναμικό κοινό και γενικό σύνολο.

Η σειρά «Τα Φαντάσματα» κατάφερε να πάρει την πρωτιά στο δυναμικό κοινό, αφήνοντας πίσω της τον μουσικό διαγωνισμό «The Voice». Παράλληλα, στο γενικό σύνολο, το «The Voice» διατήρησε την υπεροχή του.

Δείτε αναλυτικά τις επιδόσεις των προγραμμάτων στους πίνακες που ακολουθούν.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό



The Voice

26,2%

Τα Φαντάσματα

15,7%

Γη της Ελιάς

15,7%

IQ 160

14,2%

Don’t Forget the Lyrics

10,3%

Τρομεροί Γονείς

9,4%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό



Τα Φαντάσματα

19,5%

The Voice

18,6%

IQ 160

16,3%

Don’t Forget the Lyrics

10,5%

Γη της Ελιάς

9,7%

Τρομεροί Γονείς

9,1%

