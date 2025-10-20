Η Σοφία Πολυζωγοπούλου απαντά με αγωγή στον Απόστολο Λύτρα διεκδικώντας 600.000 ευρώ

Νέα τροπή παίρνει η δικαστική διαμάχη ανάμεσα στον Απόστολο Λύτρα και την πρώην σύζυγό του, Σοφία Πολυζωγοπούλου, καθώς η εκδίκαση της αγωγής ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ που έχει καταθέσει ο ποινικολόγος κατά της 38χρονης αναβλήθηκε για τις 8 Δεκεμβρίου.

Ο Απόστολος Λύτρας, ο οποίος τον Ιούνιο του 2024 ομολόγησε πως ξυλοκόπησε άγρια την πρώην σύζυγό του και στη συνέχεια προφυλακίστηκε, διεκδικεί μέσω της αγωγής ποσοστά από ακίνητα που βρίσκονται στο όνομα της Σοφίας Πολυζωγοπούλου, υποστηρίζοντας πως αγοράστηκαν με δικά του χρήματα!

Ωστόσο, η Σοφία Πολυζωγοπούλου, μέσω του δικηγόρου της, Νίκου Αλεξανδρή, πέρασε στην αντεπίθεση καταθέτοντας και η ίδια αγωγή τις προηγούμενες ημέρες, με τον ίδιο, μιλώντας στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 να δηλώνει:

«Όλους αυτούς τους μήνες η Σοφία δεν μιλάει, κάθεται, λοιδορείται, υπομένει καρτερικά, έχει αφιερωθεί στο παιδί και τη δουλειά της, κάποια στιγμή βέβαια η δράση γεννά αντίδραση. Η Σοφία λοιπόν έκανε κι αυτή αγωγή, ζητώντας αυτά που δικαιούται και το δικαστήριο υποχρεωτικά πήγε για να συνεκδικαστεί με την αγωγή της Σοφίας τον Δεκέμβριο.

Ζητάει τη συμβολή της στην επαύξηση της περιουσίας του κ. Λύτρα. Είναι γύρω στις 600.000».