Αλέξης Τσίπρας για Κατεχόμενα: Η εκλογή Ερχιουρμάν «δημιουργεί προσδοκίες για επανεκκίνηση των συνομιλιών»

«Αξίζει όλοι να αγωνιστούμε - και ιδιαίτερα οι προοδευτικές δυνάμεις - για δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό»
Την εκλογή του Τουφάν Ερχιουρμάν ως ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας χαιρετίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του για τα Κατεχόμενα στην Κύπρο.
Ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε σε ανάρτησή του στο Facebook για τις εκλογές στα Κατεχόμενα: «Το χθεσινό εκλογικό αποτέλεσμα στη Τουρκοκυπριακή κοινότητα αποτελεί μια θετική εξέλιξη. Η απόφαση των τουρκοκυπρίων να ταχθούν υπέρ μιας λύσης ομοσπονδίας και επανένωσης της Κύπρου, δημιουργεί προσδοκίες για επανεκκίνηση των συνομιλιών στο πλαίσιο των Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».
«Εύχομαι στον Τουφάν Ερχιουρμάν καλή δύναμη, στο δύσκολο έργο που καλείται να αναλάβει ως ο νέος ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας» σημείωσε.
«Αξίζει όλοι να αγωνιστούμε – και ιδιαίτερα οι προοδευτικές δυνάμεις – για δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό, στη βάση του πλαισίου Γκουτέρες, χωρίς εγγυήσεις και κατοχικά στρατεύματα, προς όφελος του συνόλου του κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίους» κατέληξε.
