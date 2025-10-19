Air China: Πανικός από φωτιά σε αεροπλάνο εν ώρα πτήσης μετά από ανάφλεξη μπαταρίας λιθίου σε βαλίτσα επιβάτη

Μια άκρως σοκαριστική περιπέτεια έζησαν επιβάτες πτήσης της Air China με προορισμό τη Σεούλ στη Νότια Κορέα, όταν ξέσπασε φωτιά μετά από ανάφλεξη μπαταρίας λιθίου που βρισκόταν σε βαλίτσα επιβάτη στην καμπίνα.

Η φωτιά ξέσπασε στην πτήση CA139, η οποία είχε αναχωρήσει χθες Σάββατο (18.10.2025) από το Διεθνές Αεροδρόμιο Hangzhou Xiaoshan στις 9:47 π.μ. τοπική ώρα με 160 επιβάτες και πλήρωμα με προορισμό το Διεθνές Αεροδρόμιο Incheon της Νότιας Κορέας, σύμφωνα με δηλώσεις της αεροπορικής εταιρείας και των κινεζικών κρατικών μέσων ενημέρωσης – το αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Σανγκάη μετά το συμβάν.

Η Air China ανέφερε σε ανάρτησή της στο Weibo ότι «μια μπαταρία λιθίου στην χειραποσκευή ενός επιβάτη που ήταν αποθηκευμένη στο ντουλαπάκι πάνω από το κάθισμα αναφλέχθηκε αυθόρμητα».

Το πλήρωμα αντέδρασε αμέσως και κανείς δεν τραυματίστηκε, πρόσθεσε η δήλωση.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα κινεζικά social media δείχνει φλόγες και πυκνό καπνό να βγαίνουν από ένα ντουλάπι πάνω από τα καθίσματα, ενώ οι τρομαγμένοι επιβάτες φώναζαν για βοήθεια.

Δύο αεροσυνοδοί έτρεξαν στο διάδρομο κρατώντας πυροσβεστήρες, ενώ άλλοι φώναζαν στους επιβάτες να παραμείνουν στις θέσεις τους.

Ένας επιβάτης είπε ότι άκουσε μια δυνατή έκρηξη λίγα δευτερόλεπτα πριν οι φλόγες βγουν