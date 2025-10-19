Γη της Ελιάς: Ο Παυλής μιλάει ανοιχτά στη Δάφνη

Τι θα δούμε στο σημερινό επεισόδιo
Η Γη της Ελιάς, Κυριακή 19/10 (22:20, MEGA) – Ο Στάθης, ιδιαίτερα ανήσυχος, μεταφέρει στον Λυκούργο και τη Χάιδω τις πληροφορίες που έμαθε για τον Στέφανο. Ο Λυκούργος αναλαμβάνει δράση.
Στην Κρήτη, ο Παυλής προσπαθεί να καθησυχάσει τη Δάφνη, ενώ η Αλεξάνδρα είναι οργισμένη με όποιον προσπάθησε να την εκμεταλλευτεί, χρησιμοποιώντας την απόγνωσή της για την εξαφάνιση της κόρης της, της Χριστιάνας. Ο Παυλής πηγαίνει βόλτα με τη Δάφνη και τη ρωτάει ευθέως αν έχει ερωτική σχέση με τον Μιχάλη Χατζή. Η Μαλένα, άθελά της, αποκαλύπτει στον Στέφανο πως το μυστικό που έχει με τη μαμά της βρίσκεται μέσα στο αρκουδάκι της.
Στο μεταξύ, η Ασπασία καταφέρνει να μαζέψει τα χρήματα που της ζητάει ο άγνωστος άντρας στο τηλέφωνο και βρίσκεται πλέον ένα βήμα μακριά από τις αποκαλύψεις για τη δολοφονία του Κίμωνα. Ο Μανούσος παρακολουθεί στενά τον Παρασκευά και προσπαθεί να βρει την κατάλληλη στιγμή για να τον σκοτώσει.
Η ευκαιρία δεν αργεί να παρουσιαστεί και ο Μανούσος πυροβολεί τον Παρασκευά στην καρδιά. Το γεγονός αντιλαμβάνεται ο Λυκούργος και η κατάσταση παίρνει άλλη τροπή…
Η Γη της Ελιάς, απόψε στις 22:20 στο MEGA.
