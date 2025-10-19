Γιώργος Καπουτζίδης: Τι κρύβεται πίσω από το πολυσυζητημένο επεισόδιο στις «Σέρρες»

Με ένα βίντεο στον επίσημο λογαριασμό του ΑΝΤ1 ο Γιώργος Καπουτζίδης αποκάλυψε το παρασκήνιο πίσω από το πολυσυζητημένο επεισόδιο της σειράς του, “Σέρρες”, κατά την οποία παρακολουθήσαμε τον ρόλο της “θείας Σταματίνας” να μαθαίνει από την γιατρό της πως είναι intersex.

Η εν λόγω σκηνή έγινε γρήγορα viral στα social media, κάνοντας τον γύρο του διαδικτύου για την πρωτοτυπία και την τόλμη της ανάδειξης ενός τόσο ευαίσθητου και ταμπού θέματος, που μόνο μπροστά μπορεί να πηγαίνει την ελληνική τηλεόραση.

«Αυτό το επεισόδιο με το μυστικό της Σταματίνας είναι το μόνο επεισόδιο το οποίο, αντί να πάει πρώτα στον Σταμάτη Πατρώνη, τον σκηνοθέτη, πήγε πρώτα στη Γιούλη (Τσαγκαράκη). Ήθελα η Γιούλη να το διαβάσει πρώτα, να το δει, να μου πει ότι της αρέσει και μετά ζητήσαμε τη γνώμη και τη συμβουλή της κοινότητας Intersex Greece», περιέγραψε ο Γιώργος Καπουτζίδης.

«Ήθελα να είμαι σίγουρος πως ό,τι έχει γραφτεί είναι σωστό και δεν έχει γραφτεί κάτι λάθος. Είναι πολύ σημαντικό να είναι σωστά όλα όσα υπάρχουν εκεί και είναι αληθή», συμπλήρωσε ο σεναριογράφος και ηθοποιός, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του προς τους ανθρώπους που συμβουλεύτηκε.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για αυτό το επεισόδιο, χαίρομαι πάρα πολύ που λέγεται αυτή η ιστορία. Το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό. Θα είναι από τα πράγματα που θα είμαι πάντα πολύ χαρούμενος που θέλησα και τα έγραψα», κατέληξε στο βίντεο-μήνυμά του ο Γιώργος Καπουτζίδης.