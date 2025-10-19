ΕΚΑΒ: Έφυγε από τη ζωή ο διασώστης Δημήτρης Μητρόπουλος - Το μήνυμα του πατρινού συναδέλφου του Τάκη Μικέ

Η οικογένεια του ΕΚΑΒ και η κοινωνία της Μεσσηνίας αποχαιρετούν με συγκίνηση και βαθύ σεβασμό έναν σπουδαίο άνθρωπο και επαγγελματία.

Ο Δημήτρης Μητρόπουλος, διασώστης του ΕΚΑΒ, έφυγε από τη ζωή έπειτα από πολύμηνη μάχη, συνέπεια του σοβαρού τροχαίου που υπέστη την 1η Σεπτεμβρίου, την ώρα του καθήκοντος.

Το δυστύχημα συνέβη στην Καλλιθέα, καθώς επέστρεφε με τη μοτοσικλέτα του ΕΚΑΒ από περιστατικό. Παρότι έδωσε γενναία μάχη επί εβδομάδες, ο οργανισμός του δεν άντεξε.

Ο Δημήτρης καταγόταν από τη Μεσσήνη και το φετινό καλοκαίρι υπηρέτησε αποσπασμένος στο ΕΚΑΒ Καλαμάτας, προσφέροντας ανεκτίμητες υπηρεσίες σε δεκάδες περιστατικά. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, κατέκτησε την εκτίμηση των συναδέλφων του και την αγάπη της τοπικής κοινωνίας, με τον χαρακτήρα, την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό του.

Όσοι τον γνώρισαν, μιλούν για έναν άνθρωπο ψύχραιμο, προσιτό, πάντα με ένα χαμόγελο και πρόθυμο να προσφέρει – έναν διασώστη που βίωνε με πάθος την αποστολή του.

Το συγκινητικό αντίο του Τάκη Μικέ

Ανάμεσα στους δεκάδες συναδέλφους που στάθηκαν στο πλευρό του μέχρι τέλους, ο πατρινός διασώστης και μοτοσυκλετιστής του ΕΚΑΒ, Τάκης Μικές, αποχαιρέτησε τον Δημήτρη με λόγια καρδιάς:

«Η οικογένεια του ΕΚΑΒ είναι φτωχότερη στη γη, αλλά πλουσιότερη στον ουρανό. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του αδερφού μας Δημήτρη. Κουράγιο και δύναμη στους δικούς του ανθρώπους. Θα σε έχουμε πάντα στην καρδιά και στο μυαλό μας. Ξέρουμε ότι από εκεί ψηλά ο Δημήτρης θα συνεχίσει ακούραστα την αποστολή όλων μας. Σε ευχαριστούμε από καρδιάς που τίμησες τα σήματα που έφερες στην στολή σου. Αθάνατος. Καλή αντάμωση, αδερφέ.»