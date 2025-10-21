Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 21 Οκτωβρίου

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά
21 Οκτωβρίου, τιμάται η Ανακομιδή του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Χριστοδούλου του Θαυματουργού του εν Πάτμω.
Σύμφωνα με το Εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας τιμώνται επίσης:
Ο Όσιος Ιλαρίων ο Μέγας
Η Αγία Θεοδότη και ο Άγιος Σωκράτης ο Πρεσβύτερος οι Μάρτυρες
Ο Άγιος Ιωάννης ο Νεομάρτυρας ο εκ Μονεμβασίας.
Ο Όσιος Φιλόθεος ο Αγιορείτης
Ο Άγιος Ευκράτης ο Οσιομάρτυρας
Η Αγία Ούρσουλα
Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»
Την ονομαστική τους εορτή έχουν σήμερα:
Θεοδότη, Θεόδοτος
Ευκράτης, Εύκρατος, Ευκρατάς, Ευκρατία, Ευκρατούλα, Ευκρασία
Ιλαρίων
Ούρσουλα, Ορσαλία
Σωκράτης, Σωκρατία
Χριστόδουλος, Χριστοδούλη
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr