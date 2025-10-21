Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 21 Οκτωβρίου

21 Οκτωβρίου, τιμάται η Ανακομιδή του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Χριστοδούλου του Θαυματουργού του εν Πάτμω.

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας τιμώνται επίσης:

Ο Όσιος Ιλαρίων ο Μέγας

Η Αγία Θεοδότη και ο Άγιος Σωκράτης ο Πρεσβύτερος οι Μάρτυρες

Ο Άγιος Ιωάννης ο Νεομάρτυρας ο εκ Μονεμβασίας.

Ο Όσιος Φιλόθεος ο Αγιορείτης

Ο Άγιος Ευκράτης ο Οσιομάρτυρας

Η Αγία Ούρσουλα

Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

Την ονομαστική τους εορτή έχουν σήμερα:

Θεοδότη, Θεόδοτος

Ευκράτης, Εύκρατος, Ευκρατάς, Ευκρατία, Ευκρατούλα, Ευκρασία

Ιλαρίων

Ούρσουλα, Ορσαλία

Σωκράτης, Σωκρατία

Χριστόδουλος, Χριστοδούλη

