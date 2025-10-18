Πάτρα: Εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Αγίου Γερασίμου

Ο Σύλλογος των εν Πάτραις Κεφαλλήνων “Ο Άγιος Γεράσιμος”, διοργανώνει εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Αγίου Γερασίμου που θα τελεσθούν στον Ιερό Ναό επί της οδού Ακτής Δυμαίων 25, το διήμερο 19 & 20 Οκτωβρίου 2025.

Το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

ΚΥΡΙΑΚΗ 19-10-25

18:00 Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος υπό του Πανοσ. Αρχιμ. π. Προκοπίου Κόρδα.

22:00 Ιερά Αγρυπνία κατά την οποία θα ιερουργήσει ο Αιδεσιμώτατος Πρεσβύτερος π. Χρίστος Μακρής.

ΔΕΥΤΕΡΑ 20-10-25

07:00 – 10:00 Αρχιερατική Θεία Λειτουργία μετά θείου κηρύγματος υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.

18:00 Μεθέορτος Εσπερινός και Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Γεράσιμο. Μετά το πέρας των Ιερών Ακολουθιών

θα επακολουθήσει λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος ανά την Ενορία.

Διαδρομή Ιεράς Λιτανείας: Ιεροθέου – Μαιζώνος – Β. Ηπείρου – Ακτή Δυμαίων – Ι. Ναός.

Μετά το πέρας της Ιεράς Λιτανείας θα επακολουθήσει Πολιτιστικό Πρόγραμμα από τα Χορευτικά του Συλλόγου μας και του Δήμου Πατρέων.