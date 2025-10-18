Back to Top
Κρήτη: Επιχείρηση διάσωσης μητέρας και κόρης στην Κίσσαμο - Εγκλωβίστηκαν σε δύσβατο σημείο

Οι τουρίστριες επιχειρούσαν να διασχίσουν μονοπάτι που συνδέει τον Μπάλο με τα Φαλάσαρνα, όταν εγκλωβίστηκαν

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια δύο γυναικών, μητέρας και κόρης, τουρίστριες από την Ιταλία, που εγκλωβίστηκαν σε δύσβατο σημείο στα Χανιά.

 Για τον απεγκλωβισμό τους έσπευσαν 15 πυροσβέστες, με 2 οχήματα, καθώς και ομάδα της 3ης ΕΜΑΚ.

 Σε βίντεο του MEGA, καταγράφεται η προσπάθεια της διάσωσης των δύο γυναικών.

 Οι τουρίστριες επιχειρούσαν να διασχίσουν μονοπάτι που συνδέει τον Μπάλο με τα Φαλάσαρνα, όταν εγκλωβίστηκαν.

 Παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διεκομίσθησαν στο νοσοκομείο Χανίων. Είναι καλά στην υγεία τους.

