Μέσω Αλβανίας στη Μανωλάδα: Οκτώ πολίτες από τη Μιανμάρ εντοπίστηκαν στη διαδρομή

Οκτώ αλλοδαπούς, υπηκόους Μιανμάρ, και τον ημεδαπό που τους μετέφερε με προορισμό την Μανωλάδα, συνέλαβαν αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φιλιατών, σε περιοχή κοντά στα ελληνοαλβανικά σύνορα.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο σε Ι.Χ. φορτηγό, που οδηγούσε ο κατηγορούμενος, εντός του οποίου βρέθηκαν οι οκτώ αλλοδαποί, που όπως προέκυψε, είχαν εισέλθει την προηγούμενη ημέρα παράνομα στη χώρα μέσω της ελληνοαλβανικής μεθορίου.

Σκοπός ήταν να φτάσουν στην Μανωλάδα για να δουλέψουν σε αγροτικές εργασίες.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης κατασχέθηκε το παραπάνω όχημα, ενώ σε βάρος του ημεδαπού σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για παραβάσεις περί αλλοδαπών.

Όλοι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.