Αιγιάλεια: Θλίψη για τον θάνατο 47χρονου απόστρατου της Πολεμικής Αεροπορίας

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης η τοπική κοινωνία της Αιγιάλειας αποχαιρετά τον 47χρονο Μιχαήλ Αναστασόπουλο, Ανθυπασπιστή εν αποστρατεία της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μετά από γενναία μάχη με σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Ο εκλιπών ήταν ιδιαίτερα αγαπητός και εκτιμητός για το ήθος και τη διακριτικότητά του, με την είδηση του θανάτου του να σκορπά θλίψη σε συγγενείς, φίλους και συναδέλφους.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Κυριακή 19 Οκτωβρίου στις 2:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Τιμίου Ιωάννη του Προδρόμου, στον Δημητρόπουλο.

