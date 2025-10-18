Κεφαλονιά: Άγρια επίθεση 17χρονης σε 13χρονη

Άγρια επίθεση δέχτηκε μια 13χρονη από μια 17χρονη στην Κεφαλονιά, με το περιστατικό να καταγράφεται σε βίντεο.

Το βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στο φως της δημοσιότητας το MEGA δείχνει την λεκτική και σωματική επίθεση που δέχτηκε η 13χρονη από την 17χρονη και την παρέα της, η οποία βιντεοσκοπεί το περιστατικό.

Συνέχισε το bullying και μετά την επίθεση

Ωστόσο, η 17χρονη συνέχισε το bullying και τις απειλές με ηχητικά μηνύματα προς την 13χρονη.

«Εγώ δεν θα ασχοληθώ άλλο μαζί σου, ό,τι και να λες πήγαινε λέγε ό,τι θέλεις. Εάν μάθω όμως ότι μαθεύτηκε, σε έχω ξεφτιλίσει, μόνο αυτό έχω να σου πω».

Όπως καταγγέλλει η μητέρα της 13χρονης, η κόρη της δέχεται συστηματική κακοποίηση εδώ και τρία χρόνια από την 17χρονη.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν την 17χρονη, τους γονείς της καθώς και τους γονείς των ανήλικων κοριτσιών που ήταν μπροστά στην επίθεση βιντεοσκοπώντας, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.