Σπύρος Χατζηαγγελάκης: “Είναι αγριευτικό να σε παρακολουθεί κάποιος για να σε βγάλει φωτογραφία”

Καλεσμένος στην εκπομπή της Αθηναΐς Νέγκα “Καλύτερα Αργά”βρέθηκε ο ηθοποιός Σπύρος Χατζηαγγελάκης, το βράδυ της Παρασκευής (17/10), παραχωρώντας μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην δημοσιότητα και στον τρόπο που μεταβάλλεται ο τρόπος που αντιμετωπίζει την αναγνωσιμότητά του με το πέρασμα του χρόνου.

“Αυτή την περίοδο δεν αισθάνομαι ότι θέλω να κρύψω κάτι. Όσο περνάνε τα χρόνια είμαι πιο άμεσα στο κομμάτι της δημοσιότητας λόγω τηλεόρασης. Όσο περνάνε τα χρόνια, τόσα πιο εύκολα είμαι ΟΚ να εκθέτω κι ένα μέρος της ζωής μου”, ανέφερε.

Στην συνέχεια ρωτήθηκε και για το κομμάτι των σχέσεων και για το αν θα έπρεπε να παραμένουν έξω από τα φώτα της δημοσιότητας.

Τότε ο ηθοποιός είπε: “Οι καλύτερες σχέσεις είναι αυτές που δεν έχουν την ανάγκη ούτε να μείνουν κρυφές, ούτε να διαδοθούν. Οι καλύτερες σχέσεις είναι αυτές που εσύ αισθάνεσαι ωραία χωρίς να χρειάζεται εσύ να πεις σε κάποιον κάτι. Να περπατήσεις χέρι με χέρι με κάποιον χωρίς να το δηλώσεις απαραίτητα”.

Με αφορμή την συζήτηση αυτή, ο ίδιος θυμήθηκε ένα από τα περιστατικά με τα οποία ήρθε αντιμέτωπος, όταν είδε δημοσιευμένες φωτογραφίες στα μέσα ενημέρωσης από προηγούμενη του σχέση.

“Είναι αγριευτικό να σε παρακολουθεί κάποιος για να σε βγάλει φωτογραφία, δεν το θεωρώ δουλειά. Είναι δουλειά γιατί κάποιος φωτογράφος πληρώνεται από κάποιον εργοδότη. Κάποτε είχανε κυκλοφορήσει φωτογραφίες μου με μία προηγούμενη σχέση. Είχε βγάλει ένα παιδί στην Αιόλου με την τότε σύντροφό μου, το έδωσε στη μητέρα του και η μητέρα του παιδιού πήγε στο περιοδικό και τις έδωσε”, σχολίασε.