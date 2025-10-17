Πάτρα: Ποια γνωστή αλυσίδα φαστ φουντ ανοίγει κατάστημα στην Παντανάσσης

Ένα από τα πιο γνωστά καταστήματα εστίασης στο κέντρο της Πάτρας άλλαξε «στέγη» και μεταφέρθηκε σε νέα διεύθυνση λόγω των αυξημένων απαιτήσεων ενοικίου από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Στη θέση του, όπως όλα δείχνουν, αναμένεται να ανοίξει τις πόρτες του ένα νέο κατάστημα της γνωστής πολυεθνικής αλυσίδας φαστ φουντ KFC, η οποία επεκτείνει την παρουσία της στην πόλη. Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο κατάστημα KFC στην Πάτρα έκανε την εμφάνισή του μέσα από τη λειτουργία του εμπορικού κέντρου στην πρώην ΑΒΕΞ.

Το νέο σημείο της αλυσίδας αναμένεται να λειτουργήσει επάνω στον πεζόδρομο της Παντανάσσης, στο τμήμα μεταξύ Μαιζώνος και Ρήγα Φεραίου.