Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19-10-2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σά...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 86 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 18-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΑΧΟΣ, ΚΩΝ/ΝΑ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΤΣΑΚΗΣ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ χήρα ΟΔ. ΧΑΛΔΗ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΥΡΡΟΥ 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

---------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας πατέρα, παππού & θείο   

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ  ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ: 97

Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 18-10-2025 και ώρα 4.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία στα Ζησιμαίικα Αχαΐας.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ    

ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ  ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜ. ΠΑΝΙΤΣΑ 

ΕΤΩΝ 55 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 19-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΟΥΣΙΚΩΝ. 

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΟΥΣΙΚΩΝ. 

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΙΤΣΑΣ 

ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΤΟΥ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΚΑΝΤΗΡΑΣ, ΑΝΝΑ χήρα ΑΓΓ. ΠΡΟΓΚΑ. 

ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΙΤΣΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΙΤΣΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΑ ΠΑΝΙΤΣΑ, ΑΚΗΣ ΠΑΝΙΤΣΑΣ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΠΑΝΙΤΣΑ, ΛΙΤΣΑ ΠΑΝΙΤΣΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΙΤΣΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΚΑΝΤΗΡΑΣ, ΑΚΗΣ ΚΑΙ ΜΙΝΑ ΒΑΣΚΑΝΤΗΡΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΟΓΚΑΣ, ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΡΟΓΚΑ, ΛΙΤΣΑ ΠΡΟΓΚΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΡΟΓΚΑ.

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

--------------------

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Νίκος Πλακιάς: «Θα πάω να τα γράψω κι ας έρθουν να με σταματήσουν» - Τι απαντά στις δηλώσεις Μαρινάκη για τα ονόματα των 57 νεκρών

Ανατροπή με τον θάνατο του ιδρυτή της Mango: Στο επίκεντρο των ερευνών ο γιος του

Μνημόσυνα που θα τελεστούν στις 18 και 19/10/2025

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Τσανταρλιώτης Κηδείες Γραφείο Τελετών Μπούρας

Info