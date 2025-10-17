Μνημόσυνα που θα τελεστούν στις 18 και 19/10/2025

Μνημόσυνα
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 8.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής (άνω πόλη) Πατρών 40/θημερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένηας μας
ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΙΩΑΝ. ΚΑΠΕΡΩΝΗ
(ΕΤΩΝ 62)
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας
Ο αδελφός της: Γεώργιος Καπερώνης
Η ανιψιά της: Ευγενία Καπερώνη
Οι λοιποί συγγενείς
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106
KIN.: 6972 119124, e-mail: teletaianasto@gmail.com
-------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
TΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 – 10 – 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΗ
ΕΤΩΝ 88
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΙΩΑΝΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ & ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΒΛΑΣΗΣ, ΕΛΕΝΗ & ΕΥΘΥΜΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΜΑΡΙΝΑ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΠΑΝΤΕΛΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΤΕΛΗ
ΕΛΕΝΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΗΡΑ ΣΩΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΙΛΕΑΝΑ, ΙΩΑΝΝΑ, ΝΑΤΑΛΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΟΛΓΑ, ΜΥΡΤΩ, ΕΛΠΙΔΑ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
-----------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
TΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 – 10 – 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΡ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 94
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΑΣΣΙΑΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ & ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ – ΚΑΣΣΙΑΝΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΣΜΟΥΛΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 18/10/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:30Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ), 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΦΩΤΙΟΥ ΑΓΓ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 89
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΑ
Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ: ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΟΙΚΟΣ ΤΕΛΕΤΩΝ ΦΩΤΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ
ΓΟΥΝΑΡΗ 179, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ 2610337037.
-----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ TO ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 8:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΘΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞ. ΚΩΣΤΗΡΗ
{ΕΤΩΝ 90}
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΕΥΤΥΧΙΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: vadarakisfunerals@gmail.com
----------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε ετήσιο μνημόσυνο το Σάββατο 18/10/2025 και ώρα 8.30 π.μ. εις τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Σταροχωρίου Δήμου Ερυμάνθου για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΙΩΑΝΝΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 79
Η σύζυγος: Χριστίνα
Τα παιδιά του: Ηλίας και Βασιλική, Γεώργιος και Ιωάννα
Τα εγγόνια του: Χριστίνα, Γεωργία, Λυδία, Παρασκευή-Άννα
Τα αδέλφια
Τα ανίψια
Οι λοιποί συγγενείς.
---------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 18-10-2025 και ώρα 8.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κοιμητηρίου Λιμνοχωρίου, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ χήρας ΑΓΓ. ΛΟΤΣΑΡΗ
ΕΤΩΝ 86
Παρακαλούμε όλους όσοι επιθυμούν να προσευχηθούν μαζί μας
Τα παιδιά της: Σπυριδούλα και Παρασκευάς Λαμπρόπουλος, Σπύρος και Τατιάνα Λοτσάρη
Τα εγγόνια της: Θεοδώρα, Παναγιώτα, Δημήτρης, Άγγελος
Τα δισέγγονα της
Τα αδέλφια της
Τα ανίψια της
Οι λοιποί συγγενείς.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
--------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 18-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ́ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΑΘΑΝ. ΣΙΩΡΗ
ΕΤΩΝ 96
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 18/10/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8:30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ AΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΦΟΡΕΪΚΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΣ (ΤΟΥΛΑΣ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΖΥΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 66
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΦΩΤΕΙΝΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ,
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΠΕΤΡΟΣ & ΧΑΡΟΥΛΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΓΛΑΪΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email goupos@yahoo.gr
------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 18/10/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΝΕΟ) ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ANAΡΓ.
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ
ΕΤΩΝ 82
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ,
ΑΛΕΞΙΟΣ & ΑΝΔΡΙΑΝΑ,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΠΑΝΩΡΑΙΑ (ΧΗΡΑ ΔΗΜ.) ΤΣΟΥΡΟΥΤΑ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
-------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 19-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΣ (ΤΟΥΛΑΣ) ΑΝΔΡ. ΛΥΚΑΚΗ
ΕΤΩΝ 92
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΕΥΓΕΝΙΑ ΛΥΚΑΚΗ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΥΚΑΚΗΣ
ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
---------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 19-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΒΑΣΩΣ ΓΕΡ. ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΝΙΚ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 82
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΚΟΝΣΚΛΙΝΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΟΥΡΑΚΗΣ, ΑΡΓΥΡΩ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 19-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑΣ χήρας ΙΩΑΝ. ΚΑΥΚΑ
ΕΤΩΝ 90
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ ΚΑΥΚΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΚΑΥΚΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΥΚΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΘΗΝΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΚΡΙΜΠΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΠΗ ΚΡΙΜΠΑ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΗΡΑ ΧΡ. ΚΑΥΚΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
-----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 19-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΡ. ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΥ
ΕΤΩΝ 76
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΕΩΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ-ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΥ ΚΑΙ ΓΙΟΥΑΝ WANSOLINE
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΚΑΡΟΛΙΝΑ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ, ΘΕΩΝΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
--------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 19-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΑΝΔΡΕΑ ΦΩΤ. ΤΣΙΡΚΑ
ΕΤΩΝ 21
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ : ΦΩΤΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΕΤΤΑ ΛΗΜΝΑΙΟΥ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ : ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΣΙΡΚΑΣ
ΟΙ ΠΑΠΠΟΙ : ΕΡΜΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΚΑΙ ΜΙΛΤΩ ΛΗΜΝΑΙΟΥ, ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΧΗΡΑ ΤΣΙΡΚΑ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
----------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 19/10/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ ΑΧΑΪΑΣ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ, ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ κ ΘΕΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΦΟΡΑ
ΕΤΩΝ 89
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η Σ Υ Ζ Υ Γ Ο Σ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΦΟΡΑ
Τ Α Π Α Ι Δ Ι Α:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ κ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΝΙΦΟΡΑ
Τ Α Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α:
ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΣΤΑΥΡΟΣ
Τ Α Α Δ Ε Λ Φ Ι Α:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ κ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΦΟΡΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ κ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ κ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΝΙΦΟΡΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ κ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ.
Ο Ι Α Ν Ε Ψ Ι Ο Ι
Ο Ι Ε Ξ Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι
Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ
*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ, Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357.
---------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 19-10-2025 και ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αναλήψεως Ψαροφαίου Πατρών, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 79
Παρακαλούμε όλους όσοι επιθυμούν να προσευχηθούν μαζί μας
Η σύζυγος: Κανελιά
Τα παιδιά του: Κωνσταντίνος Κανελλόπουλος, Γεωργία και Σωτήρης Μάλιος.
Τα εγγόνια του: Χρήστος, Ανδριάνα, Παναγιώτης.
Τα αδέλφια του
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς.
-------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 19-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΡΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ χήρας ΧΑΡ. ΛΑΖΑΡΑΤΟΥ
ΕΤΩΝ 75
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΑΖΑΡΑΤΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΖΑΡΑΤΟΥ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΖΑΡΑΤΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΑΓΑΘΗ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
--------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 19/10/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΝΕΟ) ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ χήρας ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΣΚΟΥΛΙΚΑ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΜΙΧΑΛΗΣ & ΑΝΤΩΝΙΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΡΤΕΜΙΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 19/10/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ AΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ, ΜΗΤΕΡΑΣ, ΓΙΑΓΙΑΣ, ΑΔΕΛΦΗΣ & ΘΕΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΖ. ΠΑΝ. ΒΕΡΡΑ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΠΕΚΙΡΗ
ΕΤΩΝ 67
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΜΑΡΙΑ & ΦΩΤΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΑΛΑΛΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΜΑΡΙΑ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΓΙΑΝΟΥΛΑ (ΧΗΡΑ ΓΕΩΡ.) ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΕΚΙΡΗΣ
ΕΛΕΝΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 19/10/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΙΚΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗΣ ΣΥΖ. ΛΑΜΠΡΟΥ ΝΤΑΛΑΠΑ
ΕΤΩΝ 65
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΛΑΜΠΡΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΛΑΜΠΡΟΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΜΠΟΜΠΟΛΑ
ΑΣΠΑΣΙΑ (ΧΗΡΑ ΓΕΩΡ.) ΛΑΛΙΩΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ (ΧΗΡΑ ΒΑΣ.) ΝΤΑΛΑΠΑ
ΜΑΡΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
---------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
TΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 19 – 10 – 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΚΤΑΙΟΥ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΛΙΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
ΕΤΩΝ 89
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ: ΑΝΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΛΙΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΠΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΛΙΑΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΤΟΛΙΑΣ & ΞΑΝΘΗ ΒΕΡΡΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΑΝΝΑ, ΑΝΝΑ, ΑΓΓΕΛΟΣ,
ΑΓΓΕΛΟΣ, ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, ΚΟΣΜΑΣ
Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ: ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 19 - 10 - 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ, 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΑΣΠΑΣΙΑΣ χήρας ΣΠΥΡΟΥ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗ ΒΕΣΚΟΥΚΗ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΗΡΑ ΣΩΤ. ΚΑΒΒΑΔΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΧΑΡ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΣΚΟΥΚΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
-----------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε ετήσιο μνημόσυνο την Κυριακή 19/10/2025 και ώρα 9.30 π.μ. εις τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β’ Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΤΩΝ 84
Η σύζυγος: Νίκη Γεωργίου
Τα παιδιά του: Γρηγορία και Γρηγόρης Αλεξόπουλος, Ζωή και Βασίλειος Μητρογιώργος, Γεωργία και Ανδρέας Παντελής.
Τα εγγόνια του: Γιώτα, Αγγελική, Σωτήρης, Ξένια
Τα αδέλφια
Τα ανίψια
Οι λοιποί συγγενείς.
----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 19-10-2025 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α ́ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 51
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΑΝΤΩΝΗΣ, ΜΑΡΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
-----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 19-10-2025 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Κλινδιάς Ηλείας, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΗΜ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΝ/ΧΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ - ΕΤΩΝ 68
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΦΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΓΩΝΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΑΝΤΩΝΙΑ, ΣΩΤΗΡΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ : ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 9:00 πμ στον Παλαιό Ιερό Ναό Αγ. Ανδρέα Πατρών, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΓΙΩΤΗ
(ΕΤΩΝ 83)
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΓΟΥΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ
ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΤΡΩΝ ΚΛΑΟΥΣ 15, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ 2610 336 825, ΚΙΝ. 6949713524 -6973794448.
-------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 19-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.15 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ ΜΥΛΩΝ (ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ) ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΕΥΣΤ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 58
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ,
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΑΚΚΑΤΟΣ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ : ΙΣΜΗΝΗ ΧΗΡΑ ΕΥΣΤ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΕΜΑΝΗΣ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΥ,
ΣΟΦΙΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ,
ΜΙΧΑΗΛ & ΟΛΓΑ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΥ,
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΧΗΡΑ ΧΑΡ. ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com
-------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 19-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΑΣ χήρας ΓΕΩΡΓ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 86
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,
ΖΩΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
OI ANEΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
--------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 19-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΟ ΛΕΧΟΥΡΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑΣ ΕΥΑΓΓ. ΛΑΔΑ
ΕΤΩΝ 67
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΞΑΝΘΗ ΛΑΔΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ,
ΘΕΟΔΩΡΑ ΛΑΔΑ & ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΑΔΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΔΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΒΑΖΟΥΛΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΧΑΡΟΥΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ, ΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ, ΜΑΡΙΑ, ΜΠΕΜΠΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
--------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 19-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΜΗ ΑΧΑΪΑΣ, ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΜΠΕΚΙΑΡΗ
ΕΤΩΝ 76
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗ,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ,
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΧΗΡΑ ΧΑΡ. ΤΖΑΒΑΡΑ,
ΘΕΩΝΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ,
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΗΡΑ ΠΕΡ. ΜΟΥΓΚΟΓΙΑΝΝΗ,
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
--------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 19-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ (ΣΠΟΔΙΑΝΑΣ) ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΘΕΟΔ. ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ- ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ
ΕΤΩΝ 55
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ : ΘΕΟΔΩΡΑ χήρα ΙΩΑΝ. ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΥΡΔΟΥΠΗΣ,
ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ,
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
--------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 19-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΘΕΟΦΑΝΗ ΔΗΜ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 66
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΕΟΔΩΡΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΕΚΤΟΡΑΣ, ΑΡΙΑΔΝΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΔΙΑΜΑΝΤΩ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ,
ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΜΑΡΘΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
-------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 19-10-2025 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου-Αγίων Αποστόλων Ζαβλανίου, 3/ετές μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΙΟΝ. ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ
ΕΤΩΝ 43
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
H MHTEPA TOY: ΜΑΧΗ (χήρα) ΔΙΟΝ. ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΣΤΑΥΡΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 19-10-2015 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου-Αγίων Αποστόλων Ζαβλανίου, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΔΗΜΗΤΡΑΣ (χήρας) ΚΩΝ.
ΣΟΦΙΑΝΟΥ
ΕΤΩΝ 72
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΙΩΑΝΝΑ & ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΜΙΛΕΝΑ ΣΟΦΙΑΝΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΑΝΘΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 19-10-2025 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης Αγυιάς, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΜΑΡΙΑΣ (χήρας) ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΥ
ΕΤΩΝ 97
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΚΛΕΩ ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΥ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΛΟΥΚΑΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 19-10-2025 & ώρα 8.30 π. μ. στον Παλαιό Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Πατρών 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΣΜΑΡΑΓΔΑΣ (χήρας) ΣΠΥΡ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΥΝΟΥΣΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΣ -ΕΤΩΝ 95
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : ΣΠΥΡΟΣ, ΜΑΡΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
----------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 19-10-2025 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Πέτρου & Παύλου Ρωμανού, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΤΣΙΠΗ
ΣΥΖΥΓΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΤΩΝ 58
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΣΩΤΗΡΙΑ, ΕΥΣΤΑΘΙΑ, ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ : ΣΤΑΘΟΥΛΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΤΣΙΠΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΒΩΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΧΡΥΣΑ ΤΣΙΠΗ, ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΔΟΥΒΡΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΥΓΛΕΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΕΥΓΕΝΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΙΟΣ & ΕΦΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ.
ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
-----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 19-10-2025 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ιτεών, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ (χήρας) ΠΑΝ.
NTONTH
ΕΤΩΝ 82
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΠΕΤΡΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΤΟΝΤΗ
ΑΝΝΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΖΑΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΥΛΑΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΝΙΚΟΣ & ΒΑΣΩ, ΣΠΥΡΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΘΑΝΑΣΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ-ΙΩΑΝΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 19-10-2025 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα Λεύκας, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΔΗΜ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 95
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΤΖΙΝΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ (εν Αμερική)
ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ (χήρα) ΝΙΚ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (χήρα) ΧΡ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
--------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 19-10-2025 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Προαστίου, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡ.
ΦΛΩΡΑΤΟΥ
ΕΤΩΝ 83
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-------------------
