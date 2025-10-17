Άνοια: 5 τροφές που μπορούν να καθυστερήσουν την εμφάνισή της

Μια 15ετής μελέτη υπογραμμίζει τον καθοριστικό ρόλο των μακροχρόνιων διατροφικών συνηθειών στη διαμόρφωση της ταχύτητας με την οποία αναπτύσσεται η άνοια και άλλα χρόνια προβλήματα υγείας.

Σύμφωνα με το enikos.gr η υγιεινή διατροφή φάνηκε να επιβραδύνει την άνοια και τις καρδιακές παθήσεις σε ηλικιωμένους ενήλικες, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας.

Άνοια: Οι 5 τροφές που μπορούν να επιβραδύνουν την εμφάνιση της, σύμφωνα με μελέτη

Τα μακροπρόθεσμα διατροφικά πρότυπα και όχι τα μεμονωμένα γεύματα, είναι αυτά που διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος και το σώμα γερνούν με την πάροδο του χρόνου.

Η νέα μελέτη δείχνει ότι:

Οι ηλικιωμένοι που ακολουθούν υγιεινές διατροφικές συνήθειες που συμβάλλουν στην υγεία του εγκεφάλου, αναπτύσσουν άνοια πιο αργά.

Αντίθετα, όσοι καταναλώνουν περισσότερες φλεγμονώδεις τροφές βλέπουν την άνοια και άλλες χρόνιες παθήσεις να εξελίσσονται ταχύτερα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, καθυστερεί την ανάπτυξη της άνοιας η υιοθέτηση μιας διατροφής που είναι πλούσια στις εξής τροφές:

λαχανικά,

φρούτα,

δημητριακά ολικής αλέσεως,

όσπρια και

ακόρεστα λιπαρά.

Πώς η διατροφή επηρεάζει την διαδικασία γήρανσης

Έρευνες επιβεβαιώνουν εδώ και καιρό ότι οι δίαιτες που είναι πλούσιες σε λαχανικά, δημητριακά ολικής αλέσεως, ψάρια και υγιή λίπη μπορούν να υποστηρίξουν την υγεία του εγκεφάλου και να μειώσουν τον κίνδυνο άνοιας και άλλων χρόνιων ασθενειών. Αντιθέτως, οι δίαιτες με υψηλή περιεκτικότητα σε επεξεργασμένα κρέατα, ζάχαρη και κορεσμένα λίπη έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα.

Μια πρόσφατη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Nature Aging, παρακολούθησε ηλικιωμένους ενήλικες για να καταδείξει πώς οι διαφορετικές διατροφικές συνήθειες επηρέασαν τον ρυθμό εμφάνισης αυτών των παθήσεων.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Οι ερευνητές παρακολούθησαν περισσότερους από 2.400 ηλικιωμένους ενήλικες στη Σουηδία για πάνω από 15 χρόνια, παρακολουθώντας τόσο τι έτρωγαν όσο και πώς άλλαζε η υγεία τους με την πάροδο του χρόνου. Οι διατροφικές συνήθειες των συμμετεχόντων αξιολογήθηκαν χρησιμοποιώντας καθιερωμένα πρότυπα, όπως η δίαιτα MIND, ο Δείκτης Εναλλακτικής Υγιεινής Διατροφής (Alternative Healthy Eating Index – AHEI) και η Εναλλακτική Μεσογειακή Διατροφή καθώς και μετρήσεις πιο φλεγμονωδών διατροφικών προτύπων.

Η ομάδα παρακολούθησε επίσης την ανάπτυξη χρόνιων παθήσεων, συμπεριλαμβανομένης της άνοιας, των καρδιακών προβλημάτων, των μεταβολικών διαταραχών και των μυοσκελετικών προβλημάτων.

Τι διαπίστωσε η μελέτη

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι ηλικιωμένοι που ακολουθούσαν διατροφικές συνήθειες φιλικές προς τον εγκέφαλο και την καρδιά ανέπτυξαν άνοια και καρδιαγγειακά προβλήματα πιο αργά. Ωστόσο, αυτά τα υγιή πρότυπα δεν φάνηκαν να έχουν αισθητή επίδραση στις μυοσκελετικές παθήσεις.

Αντιθέτως, οι συμμετέχοντες των οποίων η διατροφή ήταν πλούσια σε φλεγμονώδεις τροφές, παρουσίασαν ταχύτερη εξέλιξη της άνοιας και των καρδιαγγειακών παθήσεων, καθώς και υψηλότερο συνολικό κίνδυνο χρόνιων παθήσεων.

Τα διατροφικά πρότυπα που αξιολογήθηκαν και θεωρούνται υγιεινά για τον εγκέφαλο και την καρδιά δίνουν προτεραιότητα σε πέντε θεμελιώδη στοιχεία μιας ισορροπημένης διατροφής:

λαχανικά,

φρούτα,

δημητριακά ολικής αλέσεως,

όσπρια και

ακόρεστα λιπαρά.

Διατροφικές συνήθειες: Το “κλειδί” για τη μακροζωία και την πρόληψη της άνοιας

Η παραπάνω μελέτη δείχνει με ποιο τρόπο οι μακροχρόνιες διατροφικές συνήθειες μπορούν να διαμορφώσουν την υγεία δεκαετίες αργότερα. Δεν αφορά τόσο ένα μεμονωμένο γεύμα, όσο τα διατροφικά πρότυπα που διαμορφώνονται με την πάροδο των ετών.

Η επιλογή τροφών που υποστηρίζουν την υγεία του εγκεφάλου και της καρδιάς μπορεί να επιβραδύνει την εξέλιξη της άνοιας και άλλων χρόνιων παθήσεων. Αντίθετα, οι δίαιτες πλούσιες σε φλεγμονώδεις τροφές μπορούν να επιταχύνουν αυτή τη διαδικασία.

Για τους ηλικιωμένους, αυτό σημαίνει ότι οι συνεπείς επιλογές στη διατροφή είναι καθοριστικές. Εστιάζοντας στην κατανάλωση λαχανικών, δημητριακών ολικής αλέσεως και ψαριών έναντι τροφών με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη, νάτριο και κορεσμένα λιπαρά, επιτυγχάνεται η προστασία της υγείας μακροπρόθεσμα. Ο αντίκτυπος δεν είναι άμεσος, αλλά λειτουργεί συνολικά, διαμορφώνοντας τον τρόπο με τον οποίο γερνάει το σώμα και ο εγκέφαλος.