Πάτρα: Μια βραδιά γεμάτη από Μίκη Θεοδωράκη -ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Στη συναυλία ακούστηκαν τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, λαϊκά, ζεϊμπέκικα, ερωτικά και λυρικά. Τραγούδια που τραγουδήθηκαν από τον απλό λαό και ακόμη είναι στα χείλη όλων και γνωστές μελωδίες με αποκορύφωμα τη μελωδία του Ζορμπά, που τόσο αγαπήθηκε στα πέρατα της Οικουμένης.

Το μεγαλείο της μουσικής που έγραψε ο Μίκης Θεοδωράκης και της πλούσιας παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς που άφησε πίσω του, απόλαυσε το βράδυ της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου στο κλειστό γήπεδο του Απόλλωνα στην Περιβόλα το κοινό της Πάτρας, στη συναυλία που διοργάνωσε ο δήμος με αφορμή την κήρυξη του 2025 ως αφιερωματικού έτους για τον δημιουργό για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του το 1925 .

Στη συναυλία σμμετείχε η Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης», ο Δημήτρης Μπάσης, η Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Παναγιώτης Πετράκης και ο Άγγελος Θεοδωράκης.

Την Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» αποτελούσαν οι μουσικοί Νίκος Τατασόπουλος , μπουζούκι, Άρης Κόυκος, μπουζούκι, Ευαγγελία Μαυρίδου, πιάνο, Ξενοφών Συμβουλίδης, όμποε, φλογέρες, μπαγλαμάς, Νίκος Γκιόλιας, κιθάρα, Αρτέμης Σαμαράς, βιόλα, Λευτέρης Γρίβας, ακορντεόν, Θεόδωρος Κουέλης, μπάσο, Νίκος Σκομόπουλος, ντραμς, Στέφανος Θεοδωράκης-Παπαγγελίδης, κρουστά.

Καλλιτεχνική διεύθυνση, Μαργαρίτα-Ασπασία Θεοδωράκη.

Την μουσική εκδήλωση προλόγισε ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Δημοτικής Περιουσίας και Προγραμματισμού Αποστόλης Αγγελής, ο οποίος αναφέρθηκε στο έργο του σπουδαίου μουσικού δημιουργού Μίκη Θεοδωράκη και στη σχέση του με την πόλη. Πρόσθεσε επίσης, ότι σε ένδειξη τιμής ο Δήμος Πατρέων, έδωσε το όνομα του οικουμενικού συνθέτη τιμητικά στο Δημοτικό Ωδείο Πατρών.

Η κόρη του Μίκη Θεοδωράκη, Μαργαρίτα, στο τέλος της συναυλίας αναφέρθηκε στα χρόνια που έζησε στην Πάτρα ο πατέρας της, την μαθητεία του στο Ωδείο της πόλης και στη σύνθεση σε ηλικία 11χρονών – όταν ήταν ακόμα στην πόλη- του πρώτου του τραγουδιού. Ανέφερε επίσης πως στην Πάτρα πήρε το πρώτο του βιολί, ενώ ήταν και αθλητής του Ναυτικού Ομίλου Πατρών.

Παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος της Πάτρας Κώστας Πελετίδης, ο αντιδήμαρχος Διοίκησης Οικονομίας Διονύσης Πλέσσας, ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Πρασίνου Παναγιώτης (Τάκης) Πετρόπουλος, δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι, κ.α.