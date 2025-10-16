Βόρεια Μακεδονία: Στις 19 Νοεμβρίου η δίκη για τη φονική πυρκαγιά σε club στο Κότσανι

Τον ερχόμενο μήνα αναμένεται να ξεκινήσει η δίκη για τη φονική πυρκαγιά που ξέσπασε σε νυχτερινό κλαμπ στην πόλη Κότσανι στη Βόρεια Μακεδονία, από την οποία έχασαν τη ζωή τους 63 άνθρωποι -στην πλειονότητά τους νεαρής ηλικίας- και τραυματίστηκαν περίπου άλλοι 200.

Την έναρξη της δίκης για την τραγωδία στο κλαμπ στη Βόρεια Μακεδονία, που ορίστηκε για τις 19 Νοεμβρίου, ανακοίνωσε σήμερα (16.10.2025) το Κακουργιοδικείο των Σκοπίων.

Η ακροαματική διαδικασία θα διεξαχθεί στη δικαστική αίθουσα των φυλακών Ιντρίζοβο, στα Σκόπια.

Συνολικά 37 άτομα παραπέμπονται σε δίκη. Ανάμεσά τους βρίσκονται ο ιδιοκτήτης και οι υπεύθυνοι λειτουργίας του κλαμπ, τρεις πρώην δήμαρχοι του Κότσανι, δύο πρώην υπουργοί Οικονομίας της Βόρειας Μακεδονίας, πέντε κρατικοί λειτουργοί και άλλοι, οι οποίοι, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, με τις πράξεις ή παραλείψεις τους συνέβαλαν στην πρόκληση της τραγωδίας.

Η πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα της 16ης Μαρτίου, κατά τη διάρκεια συναυλίας γνωστού μουσικού συγκροτήματος της Βόρειας Μακεδονίας, όταν πυροτεχνήματα, που χρησιμοποιήθηκαν ως εφέ, άναψαν στο εσωτερικό του νυχτερινού κέντρου. Η φωτιά επεκτάθηκε ραγδαία στον χώρο, ο οποίος -όπως αποδείχθηκε- δεν πληρούσε βασικούς κανόνες πυρασφάλειας. Επιπλέον, διαπιστώθηκε πως το κλαμπ λειτουργούσε με πλαστογραφημένη άδεια, γεγονός που ενίσχυσε την οργή της κοινής γνώμης.

Η τραγωδία έχει προκαλέσει έντονη κοινωνική κατακραυγή στη Βόρεια Μακεδονία. Συγγενείς των θυμάτων, φίλοι και κάτοικοι του Κότσανι πραγματοποιούν συχνά διαδηλώσεις, απαιτώντας δικαιοσύνη και σαφείς απαντήσεις για τα αίτια του μοιραίου δυστυχήματος.

Οι γονείς και οι οικογένειες των θυμάτων δήλωσαν ότι θα παρακολουθήσουν τη δίκη με ιδιαίτερη προσοχή, εκφράζοντας την προσδοκία για μια δίκαιη, διαφανή και αμερόληπτη διαδικασία.

«Εμείς, οι γονείς και οι οικογένειες των θυμάτων, θα παρακολουθήσουμε τη δίκη με μεγάλη προσοχή, με μοναδικό στόχο την αποκάλυψη της αλήθειας και την απονομή της δικαιοσύνης για τις ζωές των νέων που χάθηκαν σε αυτή την τραγωδία, η οποία άλλαξε για πάντα την κοινωνία μας» αναφέρουν σε σημερινή ανακοίνωσή τους.

Η κοινή γνώμη στη Βόρεια Μακεδονία εμφανίζεται βαθιά απογοητευμένη, καθώς πιστεύει πως η τραγωδία στο Κότσανι, όπως και άλλα σοβαρά δυστυχήματα των τελευταίων ετών, αποτελούν απόρροια της εκτεταμένης διαφθοράς και της συστηματικής δυσλειτουργίας των θεσμών της χώρας.