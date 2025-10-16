Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 17-10-2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Π...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΡ. ΚΟΡΔΑ 

ΕΤΩΝ 80 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΘΕΑΣ. 

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΡΔΑ, ΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΜΠΕΡΔΕΝΗΣ, ΚΩΝ/ΝΑ ΚΑΙ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ. 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΩ ΚΟΜΝΗΝΟΥ, ΖΩΗ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΙΜΙΛΙΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΘΕΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 89

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-10-2025 & ΩΡΑ 11:00 π.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 10:30 π.μ

Τ Α   Α Δ Ε Λ Φ Ι Α: ΖΩΗ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Ι   Α Ν Ε Ψ Ι Ο Ι       

Ο Ι   Ε Ξ Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι

Ο Ι   Λ Ο Ι Π Ο Ι   Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ

*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ   ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ, Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357.

--------------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΥΣΤΡ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΕΤΩΝ 85 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΕΡΙΦΙΛΛΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΡΜΠΑΣ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΙ ΕΡΑΝ 

Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ : ΧΡΥΣΑΝΘΗ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

-----------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΩΝ. ΣΠΑΘΗ ΣΥΖΥΓΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΓΓΑΡΗ

ΕΤΩΝ 62 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β ́ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. 

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΚΑΙ ΗΛΙΑΝΝΑ ΜΠΕΗ, 

ΝΙΚΗ ΤΣΑΓΓΑΡΗ 

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ : ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΑΘΗ, ΝΙΚΗ χήρα ΙΩΑΝ. ΤΣΑΓΓΑΡΗ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΙ ΝΤΑΝΙΕΛΛΑ ΣΠΑΘΗ, 

ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΚΑΙ ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

------------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΒΑΣΩ χήρα ΔΗΜ. ΦΑΝΟΥ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ - ΕΤΩΝ 64 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ. 

Η ΝΥΦΗ ΤΗΣ : ΑΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΧΑΡΗ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ 

ΟΙ ΘΕΙΟΙ 

ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

---------------

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Ισόβια στον 50χρονο για τη γυναικοκτονία στο Μενίδι

Η «θεία Σταματίνα» είναι ο πρώτος ίντερσεξ χαρακτήρας σε ελληνική σειρά

Ηρώ: «Η απόφαση να μεγαλώσω μόνη τον γιο μου ήταν δική μου και μόνο»

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κηδείες Τσανταρλιώτης Τελεταί - Μνημόσυνα Διαμαντόπουλος

Info