Επίσκεψη του Κώστα Σκρέκα στο Αίγιο

Επίσκεψη στο Αίγιο πραγματοποίησε ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας, όπου συναντήθηκε με στελέχη, μέλη και φίλους της παράταξης, καθώς και με εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο κ. Σκρέκας αναφέρθηκε στις προτεραιότητες και στο έργο της κυβέρνησης, ενώ άκουσε τους πολίτες και τους φορείς για τα ζητήματα που απασχολούν την περιοχή. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν οι αναπτυξιακές προοπτικές, οι προκλήσεις της τοπικής οικονομίας και η στήριξη της αγροτικής παραγωγής.

Στον χαιρετισμό του, έκανε αναφορά στη σημασία της συνεργασίας και της συμμετοχής στις εσωκομματικές διαδικασίες της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας τη σημασία της ενότητας και της συνέχειας του πολιτικού διαλόγου.

Νωρίτερα, ο κ. Σκρέκας επισκέφθηκε τον Ιερό Ναό Παναγίας Τρυπητής, όπου έγινε δεκτός από τον Μητροπολίτη Αιγιαλείας κ.κ. Ιερώνυμο. Στη συνέχεια, πραγματοποίησε επισκέψεις στην Παναιγιάλειο Ένωση Συνεταιρισμών, καθώς και σε επιχειρήσεις της τοπικής παραγωγής, όπως η εταιρεία αναψυκτικών «Κρίνος», το Συγκρότημα Εταιρειών «Κουνινιώτης» και το οινοποιείο «Cavino».

Κατά τις συναντήσεις, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την παραγωγική δραστηριότητα της περιοχής, με έμφαση στη σταφίδα, προϊόν που αποτελεί βασικό στοιχείο της αγροτικής ταυτότητας της Αιγιάλειας. Οι παραγωγοί εξέφρασαν προτάσεις για την ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας και ανέδειξαν τις προκλήσεις που προκαλούν η κλιματική αλλαγή, η λειψυδρία και οι μεταβολές στα οικοσυστήματα.