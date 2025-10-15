ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Παναγιώτης Τρίγκας στέκεται στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη

Ο γνωστός νεφρολόγος, Παναγιώτης Τρίγκας, στηρίζει εμπράκτως τον Αντώνη Κουνάβη στις εκλογές της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαϊας για την προεδρία της, θέτοντας ο ίδιος υποψηφιότητα για το Δ.Σ. της Οργάνωσης.

Ο Παναγιώτης Τρίγκας υπηρετεί πιστά την παράταξη από τα νεανικά του χρόνια, έχοντας διατελέσει μέλος της ΟΝΝΕΔ και της ΔΑΠ- ΝΔΦΚ, ενώ κάνει μια λαμπρή πορεία στον χώρο της Ιατρικής, ως εξαιρετικός επιστήμονας και πετυχημένος επιχειρηματίας.

Αιτιολογώντας τη στήριξή του στο πρόσωπο του Αντώνη Κουνάβη, σε σχετική δήλωση του, αναφέρει τα εξής: «Στηρίζω με θέρμη τον Αντώνη Κουνάβη για τη θέση του προέδρου της ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας, γιατί γνωρίζω τον άνθρωπο, τον αγωνιστή και τον Νεοδημοκράτη, που χρόνια τώρα δίνει μάχες με ήθος, εντιμότητα και ανιδιοτέλεια.

Ο Αντώνης Κουνάβης είναι ένας άνθρωπος που ενώνει, εμπνέει και δημιουργεί. Με συνέπεια, καθαρό λόγο και βαθιά πίστη στις αρχές της παράταξής μας, έχει αποδείξει ότι μπορεί να συνθέτει, να κινητοποιεί και να οδηγεί την Οργάνωσή μας σε νέες επιτυχίες.

Πιστεύω ακράδαντα ότι με τον Αντώνη Κουνάβη στο τιμόνι της ΔΕΕΠ, η Νέα Δημοκρατία θα συνεχίσει να είναι πιο δυνατή και στην Αχαϊα, πιο ανοιχτή στην κοινωνία και πιο κοντά στους πολίτες της.

Γι’ αυτό και τον στηρίζω ακράδαντα, με απόλυτη εμπιστοσύνη, και αισιοδοξία για το αύριο».