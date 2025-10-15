Νίκος Νικολόπουλος: Η αφωνία του Δημάρχου Πελετίδη ισοδυναμεί με συνενοχή

Ανακοίνωση σχετικά με την επίθεση σε βάρος του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ρηγόπουλου εξέδωσε ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης "Νέα Πάτρα", Νίκος Νικολόπουλος.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται:

Η δημοτική παράταξη «ΝΕΑ ΠΑΤΡΑ» καταγγέλλει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τον απρόκλητο προπηλακισμό και τη βίαιη επίθεση εναντίον του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ρηγόπουλου, ο οποίος, ως επαγγελματίας του Τύπου αλλά και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος της παράταξής μας, δέχθηκε βάρβαρη επίθεση από μέλη του ΠΑΜΕ την ώρα που κάλυπτε δημοσιογραφικά τις απεργιακές κινητοποιήσεις.

Η εικόνα των ροπαλοφόρων “εργατοπατέρων” να προπηλακίζουν, να τραβούν, να σπρώχνουν και να απειλούν έναν δημοσιογράφο, επειδή τόλμησε να κάνει τη δουλειά του, πληγώνει βαθιά τη Δημοκρατία και τη δημοσιογραφική ελευθερία στην Πάτρα.

Ακόμη πιο εξοργιστική είναι η εκκωφαντική σιωπή του Δημάρχου Πατρέων Κώστα Πελετίδη. Ο Δήμαρχος που παρουσιάζεται ως “προστάτης των αδυνάτων” και “δημοκράτης”, επιλέγει να σιωπά όταν ο Τύπος προπηλακίζεται και όταν η βία φορά το κόκκινο περιβραχιόνιο. Αυτή η σιωπή δεν είναι αθώα – είναι συνενοχή.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η δημοτική αρχή του Πελετίδη επιδεικνύει πολιτική ανοχή σε φαινόμενα εκφοβισμού και αυταρχισμού. Το είδαμε στις καταλήψεις του Δημαρχείου, το είδαμε σε περιστατικά τραμπουκισμών ενάντια σε όσους εκφράζουν διαφορετική άποψη. Η δημοτική εξουσία του Πελετίδη έχει μετατρέψει το Δημαρχείο σε παραμάγαζο κομματικού στρατώνα, όπου το ΚΚΕ ορίζει ποιος έχει δικαίωμα λόγου και ποιος πρέπει να σωπάσει.

Η επίθεση στον Παναγιώτη Ρηγόπουλο είναι καθαρή επίθεση στη Δημοκρατία. Είναι χτύπημα στην ελευθερία του Τύπου, στη δυνατότητα κάθε πολίτη να ενημερώνεται χωρίς φίλτρα και κομματικές απαγορεύσεις. Όταν ένας δημοσιογράφος δέρνεται στην πλατεία, δέρνεται ολόκληρη η κοινωνία.

Καλούμε:

- Τον Εισαγγελέα Πατρών να παρέμβει αυτεπάγγελτα και να κινήσει άμεσα τη δικαστική διαδικασία για την ταυτοποίηση και δίωξη των δραστών.

- Το ΚΚΕ να αποβάλει από τις γραμμές του τα φασιστοειδή στοιχεία που μετατρέπουν το συνδικαλιστικό χώρο σε τάγμα εφόδου και ντροπιάζουν την ιστορία του.

- Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας να ανακαλέσει την ντροπιαστική του ανακοίνωση, με την οποία νομιμοποιεί τους τραμπουκισμούς και προσβάλλει το συνδικαλιστικό κίνημα.

- Και τέλος, τον ίδιο τον Δήμαρχο Πατρών, Κώστα Πελετίδη, να προχωρήσει άμεσα στη διαγραφή των προσώπων αυτών από τη δημοτική του παράταξη “Λαϊκή Συσπείρωση”. Ειδάλλως, ας αποδεχθεί το προσωνύμιο που του έχουν απονείμει αγανακτισμένοι πολίτες, οι οποίοι πλέον αντί για “Πελετίδη” τον αποκαλούν “ΜΠΟΥΝΙΔΗ”.

Η Πάτρα του 2025 δεν μπορεί να είναι πεδίο δράσης του «κόκκινου φασισμού» και των τραμπούκων που δρουν με πολιτική κάλυψη. Η Δημοκρατία δεν είναι λάφυρο κανενός κόμματος.

Η ΝΕΑ ΠΑΤΡΑ θα σταθεί απέναντι σε κάθε μορφή βίας, απ’ όπου κι αν προέρχεται. Θα υπερασπιστεί το δικαίωμα του πολίτη να μιλά, του δημοσιογράφου να γράφει και της αλήθειας να ακούγεται.

Η Πάτρα αξίζει μια δημοτική αρχή που δεν θα φοβάται τη διαφωνία, δεν θα φιμώνει τους αντιπάλους και δεν θα καλύπτει τους τραμπούκους.

Η Δημοκρατία δεν εκβιάζεται – δεν φιμώνεται – δεν σιωπά. Κι αν ο κ. Πελετίδης επιλέγει τη σιωπή, εμείς επιλέγουμε τη φωνή της πόλης και της ελευθερίας.