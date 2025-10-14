Η Φανή Καλαντζή στηρίζει τον Αντώνη Κουνάβη

Η Τομεάρχης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας, Φανή Καλαντζή, στηρίζει με ανακοίνωση της, εμπράκτως τον Αντώνη Κουνάβη στις εκλογές για την προεδρία της, θέτοντας υποψηφιότητα για το Δ.Σ. της Οργάνωσης.

Η κυρία Καλαντζή δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις στην τοπική βάση της Νέας Δημοκρατίας. Επί δεκαετίες υπηρετεί πιστά την παράταξη, επί σειρά ετών υπήρξε στενή συνεργάτιδα του πρώην υπουργού, Σπήλιου Σπηλιωτόπουλου, ενώ διετέλεσε επί τρεις συνεχόμενες θητείες Τομεάρχης της ΔΕΕΠ. Αρχικά ως Τομεάρχης Γυναικών, στη συνέχεια ως Τομεάρχης Τουρισμού, και τώρα ως Τομεάρχης για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Παράλληλα, είναι μέλος του Δ.Σ. του Νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας»

Σε σχετική δήλωσή της, η κυρία Φανή Καλαντζή αναφέρει:

«Στηρίζω με αποφασιστικότητα τον Αντώνη Κουνάβη για την προεδρία της ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας, γιατί είναι ο άνθρωπος που ενώνει, εμπνέει και έχει δ ώσει νέα πνοή στην Οργάνωση.

Ο Αντώνης είναι ένας μαχητής της παράταξης, με αποδεδειγμένη παρουσία και δράση μέσα από τα δύσκολα. Ήταν πάντα παρών στους αγώνες της Νέας Δημοκρατίας, κοντά στους πολίτες, με καθαρό λόγο και πίστη στις αρχές του φιλελευθερισμού, της κοινωνικής αλληλεγγύης και της προόδου.

Στη Νέα Δημοκρατία της ευθύνης και της ανανέωσης, χρειαζόμαστε ανθρώπους με εμπειρία, ενότητα και όραμα.

Ο Αντώνης Κουνάβης έχει αποδείξει ότι μπορεί να συνδέσει τη γνώση της τοπικής κοινωνίας με τη διάθεση για δουλειά και εξωστρέφεια, φέρνοντας πιο κοντά τους πολίτες της Αχαΐας στην καρδιά της παράταξης.

Είμαι δίπλα του με πίστη και εμπιστοσύνη, γιατί η ΔΕΕΠ Αχαΐας, υπό την ηγεσία του, πρέπει να συνεχίσει να έχειενωτική φωνή, καθαρή πορεία και συνέπεια στις αξίες μας.

Με τον Αντώνη Κουνάβη, κρατάμε ψηλά τη Νέα Δημοκρατία στην Αχαΐα!».