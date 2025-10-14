Γη της ελιάς: Η Βασιλική αναγνωρίζει τον άνδρα που την πυροβόλησε

Εξελίξεις που συγκλονίζουν τους τηλεθεατές και κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον έρχονται στη σειρά του MEGA, «Γη της ελιάς».

Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια, από την Τετάρτη 15 έως την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025, στις 22:20.

Γη της ελιάς: Τετάρτη 15 Οκτωβρίου

Επεισόδιο 22: Η Βασιλική, παρόλο που χαροπαλεύει στο νοσοκομείο, αναγνωρίζει τον άντρα που την πυροβόλησε κι ο Κουράκος προσπαθεί να ενώσει τα κομμάτια του παζλ. Μετά τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις από το χρηματοκιβώτιο του Σήφη, οι Ρουσσάκηδες φέρνουν την αστυνομία στο σπίτι, ζητώντας βοήθεια για να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει. Τυφλωμένη από πόνο και δίψα για δικαίωση, η Ασπασία είναι έτοιμη να πουλήσει τα πάντα προκειμένου να μάθει την αλήθεια για τον νεκρό της γιο. Ο Παυλής βυθίζεται όλο και περισσότερο στον έρωτά του για τη Δάφνη, με τον Μανώλη να βρίσκεται πάντα στο πλευρό του. Αργότερα, ο Μανώλης ανοίγει τους τραπεζικούς λογαριασμούς του νεκρού πατέρα του και μένει άφωνος από το αστρονομικό ποσό που βρίσκει μέσα. Η Αλεξάνδρα ενημερώνει τον Αντώνη ότι ο Παυλής επιστρέφει στη θέση του, στο λατομείο, κι εκείνος γίνεται έξαλλος, καθώς νομίζει ότι σκοπεύουν να τον αντικαταστήσουν. Την ίδια ώρα, ο Στέφανος ξεκλειδώνει ένα κρίσιμο μυστικό, εκμαιεύει από τη Μαλένα το αληθινό όνομα της μητέρας της. Η Αθηνά πιάνει την Ιουλία και τον Τζον στο κρεβάτι.

Γη της ελιάς: Πέμπτη 16 Οκτωβρίου

Επεισόδιο 23: Η Αθηνά ενημερώνει τη Μαργαρίτα και την Μαρία για τη σκηνή με τον Τζον και την Ιουλία. Ο Τζον στεναχωριέται με τον τρόπο που έγινε η αποκάλυψη, ενώ η Ιουλία αδιαφορεί. Ο Κουράκος κάνει έρευνα για τη μητέρα της Μαλένας και βρίσκει ότι είναι φυλακισμένη για ναρκωτικά στην Ταϊλάνδη. Παράλληλα, ο αστυνόμος ερευνά και το παρελθόν του Στέφανου, καθώς ο Λυκούργος κι ο Στάθης είναι πολύ θορυβημένοι με όσα έχουν μεσολαβήσει. Η Ασπασία πασχίζει να βρει τα χρήματα για τον εκβιαστή, ενώ η Αμαλία δυσανασχετεί με όσα της φορτώνει ο Δημοσθένης. Η Αλεξάνδρα μιλάει ανοιχτά στην Ερωφίλη για την κόντρα της με τον Στάθη κι η Ερωφίλη γίνεται έξαλλη. Ο Μανούσος προσπαθεί να ρίξει στάχτη στα μάτια του Λυκούργου, αλλά εκείνος παραμένει σε επιφυλακή. Η Αθηνά προτείνει στην Άννα να γίνει επιστάτης στον ελαιώνα κι εκείνη δέχεται με χαρά. Ο Στάθης απαιτεί από τον Στέφανο να κρατηθεί μακριά από τη Βασιλική, κι όταν εκείνος αρνείται, οι δύο άντρες πιάνονται στα χέρια.

Γη της ελιάς: Παρασκευή 17 Οκτωβρίου

Επεισόδιο 24: Ο Λυκούργος μαθαίνει για τον άγριο καβγά ανάμεσα στον Στέφανο και τον Στάθη, και προσπαθεί να τον συνετίσει. Την ίδια ώρα, ο Μανούσος καιροφυλαχτεί και παρακολουθεί συνεχώς τον Παρασκευά. Η παλιά βεντέτα έχει αναβιώσει για τα καλά και ο Μανούσος ζητά εκδίκηση. Ο Δημοσθένης φορτώνει το μωρό στην Αμαλία, ενώ εκείνη δεν απολαμβάνει καθόλου τον νέο της ρόλο. Ο Τζον λέει στον Στάθη ότι ενδιαφέρεται για την Ιουλία κι ο Στάθης του δίνει το ελεύθερο. Η Ερωφίλη, από την άλλη, κρατάει σκληρή στάση, με τον Μανώλη να τη συμβουλεύει να τα ξαναβρεί με τη μητέρα τους. Ο Παυλής δηλώνει στην Αλεξάνδρα ότι είναι ερωτευμένος με τη Δάφνη κι εκείνη του λέει τα καλύτερα για εκείνη. Τα πράγματα περιπλέκονται όταν βγαίνει το τεστ DNA που δείχνει ότι το μωρό δεν έχει καμία συγγένεια με τους Ρουσσάκηδες και η Αλεξάνδρα δηλώνει ότι δεν το θέλει στην οικογένεια. Ο Κουράκος ενημερώνει τον Λυκούργο ότι ο Στέφανος είχε κατηγορηθεί παλιά για κλοπή φαρμάκων. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο Στάθης μαθαίνει ότι ο πατέρας του Στέφανου βρίσκεται στη φυλακή για εμπόριο ναρκωτικών.