Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Ανησυχητική η καθυστέρηση των έργων ενεργειακής αναβάθμισης τεσσάρων Κέντρων Υγείας στην Αχαΐα»

Η ανακοίνωση του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου αναφέρει τα εξής:

Ο Βουλευτής Αχαΐας και Τομεάρχης Υγείας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας με θέμα «Πορεία, έλεγχος και λειτουργικές επιπτώσεις των έργων ενεργειακής αναβάθμισης τεσσάρων Κέντρων Υγείας στην Π.Ε. Αχαΐας», στην Κάτω Αχαΐα, την Ακράτα, την Ερυμάνθεια και τη Χαλανδρίτσα.

Η ερώτηση πραγματεύεται την οφθαλμοφανή καθυστέρηση στην πρόοδο της υλοποίησης των έργων αυτών, τις κακοτεχνίες που παρατηρούνται και προφανώς επιβραδύνουν την ολοκλήρωση, τις πρόχειρες λύσεις προσωρινής μετεγκατάστασης των Κέντρων Υγείας σε κτίρια που δεν γνωρίζουμε αν πληρούν τις προϋποθέσεις λειτουργίας για δομές υγείας του ΕΣΥ και την απουσία επιτόπιων ελέγχων από τεχνικά κλιμάκια και την αποτύπωση της εξέλιξης των έργων σε δημόσιες εκθέσεις. Το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το οποίο χρηματοδοτεί το έργο λήγει στις 31-12-2026 και η ανησυχία μη αποπεράτωσης των κρίσιμων αυτών έργων είναι εύλογη.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θεωρεί ότι η αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων που απλόχερα προσέφερε το Ταμείο Ανάκαμψης δεν έχουν αξιοποιηθεί υπέρ του κοινωνικού συνόλου, αλλά ευνόησαν αποκλειστικά συγκεκριμένες οικονομικές ελίτ, εν προκειμένω του κατασκευαστικού κλάδου. Πρόκειται για άλλη μια χαμένη ευκαιρία την οποία θα κληθούμε να πληρώσουμε μελλοντικά όλοι και όλες μας. Τουλάχιστον ας παραδοθούν οριστικά και σύμφωνα με το φυσικό αντικείμενο των συμβάσεων τα έργα που αφορούν στην κτηριακή αναβάθμιση των υποδομών του ΕΣΥ.

Επειδή τα έργα χρηματοδοτούνται με σημαντικά δημόσια και ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά

παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις,

Επειδή δεν υπάρχει σαφής και θεσμική ενημέρωση για τη διάρκεια των εργασιών,

Επειδή οι καταγγελίες για πλημμελείς τεχνικούς ελέγχους εγείρουν ανησυχίες για την ποιότητα και

την ασφάλεια των παρεμβάσεων,

Επειδή η μεταστέγαση των Κέντρων Υγείας οφείλει να πραγματοποιείται με βάση κριτήρια

λειτουργικής επάρκειας και ασφάλειας.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Ποια είναι η επικαιροποιημένη πορεία εκτέλεσης των έργων ενεργειακής αναβάθμισης στα Κέντρα Υγείας Ακράτας, Ερυμάνθειας, Κάτω Αχαΐας και Χαλανδρίτσας και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης για κάθε ένα από αυτά;

2. Υπάρχουν καταγεγραμμένοι και δημοσιευμένοι έλεγχοι ως προς τη συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές;

3. Έχουν διαπιστωθεί αστοχίες ή αποκλίσεις από τα συμβατικά έργα και αν ναι, τι ενέργειες έχουν γίνει;

4. Οι προσωρινοί χώροι μεταστέγασης των Κ.Υ πληρούν τις προδιαγραφές λειτουργίας υγειονομικών δομών;

5. Θα υπάρξει μέριμνα για την καθολική ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις εναλλακτικές τοποθεσίες εξυπηρέτησης καθώς και φύλαξη και προστασία των υπό ανακαίνιση εγκαταστάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών;